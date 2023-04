Isobel Hadley-Kamptz: Vi fokuserar på hudfärg – för egyptierna var det viktiga att Kleopatra var en gud

Logga in

Som det självständiga Egyptens sista farao avslutade Kleopatra VII en mer än 3 000 år lång era. För att nå sin position gifte hon sig med sin 10-årige lillebror och samlade senare ihop och ledde en armé emot honom, och röjde både honom och andra syskon ur vägen. För att bevara makten byggde hon upp strategiska allianser med sin tids supermakt, Rom. Hon talade uppemot tio olika språk, inklusive den nu utdöda egyptiskan, och hade studerat både filosofi och retorik. Ändå är hon genom världens historikers försorg mest känd för sitt utseende.

På senare tid har man kunnat lägga ytterligare en sak till listan på Kleopatras mest kända företräden – hennes hudfärg.

Häromveckan kom en trailer för en ny dramadokumentär på Netflix om Kleopatra. I den spelas den egyptiska drottningen av den brittiska skådespelerskan Adele James. Alla betonar att hon är svart.

Serien har lett till högljudda protester från både egyptiskt håll och allehanda högerpopulister. Netflix anklagas för att ”svarttvätta” och stjäla den egyptiska historien och det hävdas att Kleopatra, som kom från den ptolemaiska dynastin med ursprung i det grekiska kungariket Makedonien, var vit.

Det här är inte första gången som den sedan snart 2 000 år döda faraons eventuella pigmentnivåer väcker upprördhet. För ett par år sedan avslöjades att den israeliska skådespelerskan och Wonderwoman-stjärnan Gal Gadot skulle göra långfilm om Kleopatra och själv spela huvudrollen. Då anklagades rollbesättningen i stället för ”vittvätt” av det egyptiska arvet.

Att ingen vet varifrån Kleopatras mamma kom och att Kleopatra VII därför skulle kunna vara halvt vad som helst ger bara ytterligare ett lager i vilsenheten.

Gadots försvar var talande för debattens allmänna förvirring. Hon hävdade nämligen att filmteamet hade letat efter en ”makedonisk skådespelerska” och att det var först efter att ingen lämplig sådan stått att finna som hon själv tog på sig rollen.

Men vad menade Gadot med ”makedonisk”? Det antika kungariket Makedonien, varifrån Alexander den store erövrade världen och vars general Ptolemaios så småningom blev egyptisk farao och Kleopatras anfader, är inte samma sak som dagens Makedonien. Just det faktumet ledde efter Jugoslaviens kollaps rent av till en mer än decennielång konflikt mellan Grekland och det land som numera heter Nordmakedonien, då Grekland hävdade sig ha historisk rätt till namnet.

Att ingen vet varifrån Kleopatras mamma kom och att Kleopatra VII därför skulle kunna vara halvt vad som helst ger bara ytterligare ett lager i vilsenheten. Det som är mest plågsamt för den som kan lite om antik historia är dock hur genuint ohistorisk den här upptagenheten vid hudfärg och etnicitet är. Under antiken delade man förvisso upp folk i exempelvis greker och barbarer – det vill säga alla som inte var greker – men man såg inte på ”ras” på det sätt som vi med amerikansk förlaga alltmer gör i dag.

När Kleopatra äntrade den egyptiska tronen år 51 f Kr var det ingen fråga om huruvida hon var svart eller vit, det var irrelevant. Däremot var hon, som alla andra faraoner, bokstavligen en gud.

Jag kan ändå förstå Netflix. Serien om Kleopatra ingår i projektet African queens, som tidigare skildrat den i väst närmast okända drottning Njinga som under 1600-talet regerade Ndonga i nuvarande Angola. Vi vet att kvinnor, och i ännu högre utsträckning ickevita kvinnor, negligerats och förminskats i historieskrivningen, i alla tider. I det gamla Egypten skrevs exempelvis den kvinnliga faraon Hatshepshut helt ut ur historien efter sin död, de stora framsteg som skett under hennes 20 år vid makten tillskrevs i stället hennes far eller bror.

Kleopatra har ömsom andrifierats och beskrivits som en lömsk orientalisk förförerska, ömsom putsats till vitglänsande alabaster när västerländska aktörer velat använda henne som del i vårt eget storslagna arv. Historia är ingen naturvetenskap utan skrivs alltid utifrån någons perspektiv och med någons syfte. De som skrivit historien, och slagit fast det vi tror har hänt, har fram till de senaste decennierna nästan alltid varit vita män.

Alla är upptagna av Adele James pigmentering. När jag tittar på bilder av henne slås jag dock av hur lik hon är den världsberömda bysten av en annan egyptisk drottning, Nefertiti. De har samma höga kindben, långa näsa och mandelformade ögon.

Bysten hittades 1912 av den tyske arkeologen Ludwig Borchardt och smugglades i strid med uttryckliga egyptiska regler ut till Tyskland ett år senare. Den står fortfarande på Egyptiska museet i Berlin. Apropå att stjäla andras historia.

