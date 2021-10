Jens Runnberg: Bra att rött inte alltid är rätt för de fackligt engagerade

Kontinentalplattorna på den svenska arbetsmarknaden och i politiken har verkligen rört på sig jämfört med den eon när Socialdemokraterna alltid hade minst 40 procent av rösterna.

För inte så länge sedan var en facklig förtroendevald nästan alltid en socialdemokrat och en gång i tiden gick ju rörelsen längre än så. Det fanns det ett system för att säkra. Utan att blygas kollektivanslöt LO fackmedlemmar till sitt parti. Retoriken om ”två grenar på samma träd” och den närmast religiösa föreställningen om värdet av ”facklig-politisk samverkan” genomsyrade det korporativistiska svenska samhällsbygget.

Tankesmedjan Futurions rapport ”Fackligt engagemang – om medborgerligt engagemang inom fackföreningar” visar att S grepp om verklighetsuppfattningen i facket börjar släppa. Socialdemokraterna har inte längre patent på begreppet, utan allt fler fackligt engagerade ser rättvisa som en allmänmänsklig moralisk värdering och altruism som grunden för sitt engagemang.

Dagens ombudsmän eller ideellt fackligt verksamma ger inte på samma sätt som tidigare uttryck för att det finns en inneboende konflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare eller en politisk spänning mellan arbete och kapital. De har inte engagerat sig fackligt för att ändra på samhället utan mer för att hjälpa sig och sina kollegor till bättre villkor.

Det är heller inte de röda fackföreningarna som väcker mest vilja att också jobba partipolitiskt bland dem som är fackligt engagerade. Högst är andelen i Saco, med 18 procent, medan LO har 11 procent sådana företrädare och TCO 8 procent.

I kombination med att hela arbetsmarknaden fortsätter att ställa om till en tjänsteekonomi minskar den styrka S hämtat från de partipolitiserade facken automatiskt.

2019 gick TCO om LO och blev en större paraplyorganisation sett till antalet medlemmar. Allmänt är det dessutom så att de senaste åren så har den fackliga anslutningsgraden varit cirka tio procentenheter högre bland tjänstemän än bland arbetare.

Den socialdemokratiska samhällsanalysen och den väldiga partipolitiska apparat som S via sina fackföreningar kunnat kalla in under fanorna, till så aparta uppgifter som att mobilisera medlemmarna i kyrkovalet, är alltså på tillbakagång.

Inne i rörelsen ses det säkert som ett exempel på en vital relation att det största LO-förbundet Kommunal nu med Tobias Baudin lyckas få sin ordförande i stolen som partisekreterare i S.

Men allt färre bland fackmedlemmarna i Sverige ser det som något eftersträvansvärt med sådana relationer mellan fack och partier. Det är en bra utveckling.