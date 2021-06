Jens Runnberg: Därför är det rätt att Kinas kolkraftsutbyggnad satellitövervakas

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Land efter land har gjort stora utfästelser om tekniska och ekonomiska klimatomställningar. Så även Kina. Men hur Kommunistpartiets generalsekreterare Xi Jinping ska göra sig förtjänt av det beröm som alltför många var beredda att dela ut när han förklarade att Kina ska vara ”koldioxidneutralt” 2060 är svårt att förstå.

Kina tog förra året 38 GW kolkraft i drift, vilket gav en nettoökning på 30 GW när utdömda kolkraftverk som stängdes räknas bort. Tillskottet från Kinas nya kraftverk är tre gånger högre än vad som drifttagits i hela övriga världen sammanräknad, enligt siffror från Helsingforsbaserade Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea).

Utvecklingen i Kina ser tvärt om förskräcklig ut sett till de planer som är kända. 2020 beslutades om nybyggen på 37 GW, tre gånger mer än 2019, vilket betyder att 88 GW just nu är under uppförande och att 237 GW, motsvarande Tysklands samlade elkraftsbehov, planeras tillkomma längre fram.

Att Kina är med i det internationella klimatarbetet är helt nödvändigt. Det är världens folkrikaste nation, den som står för de största utsläppen, och de ökar alltså. Att förmå Kina att skriva under konventioner har ofta varit svårt, men den riktiga utmaningen är att se till att landet lever upp till sina åtaganden.

Kina har en lång historia av att prioritera ekonomisk och geopolitisk utveckling framför klimat och mänskliga rättigheter. USA:s klimatsändebud John Kerry var härommånaden (Sunday Times 24/4) öppen med att vägen framåt för klimatet inte bara kan bygga på information Kina lämnar ut. USA kommer helt enkelt att övervaka utvecklingen ”på marken” i Kina med satellitkameror. Den deklarationen bör välkomnas.

Det är lätt att hålla med Kelly Sims Gallagher, som var rådgivare till president Obama i frågor om Kina och klimatåtgärder, att dagens spänningar mellan länderna gör samarbete osannolikt. Men supermakterna behöver åtminstone förstå utsläppskurvor, -policies och -planer hos varandra och kommunikationen i denna för världen avgörande fråga måste fortsätta.