Ledare: Johan Pehrson låter som Bagdad Bob medan Liberalerna krisar

SCB:s stora partisympatiundersökning i maj 2019 var en kalldusch för Liberalerna.

Partiet hade under uppslitande former ingått januariavtalet. Nu hamnade det under spärren – med endast 3,7 procent. Paniken spred sig snabbt.

Spola fram fyra år och Liberalerna har på nytt gått igenom en tuff regeringsbildning, som den här gången mynnat ut i Tidöavtalet. Väljarna straffar åter partiet – ännu hårdare den här gången. När SCB i förra veckan släppte sin mätning nådde L bara 3,4 procent.

Under förra mandatperioden förklarades svårigheterna i opinionen ofta med att väljarna inte visste var de hade partiet. L hade lovat en alliansregering, men hade – när det inte gick att ordna utan att bryta löftet om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna – i stället gjort upp med S. Liberalerna valde strax därefter i Nyamko Sabuni en partiledare som ville öppna dörren till SD. Allt präglades av bråk inför öppen ridå.

Vad innebär egentligen en röst på L? Det undrade många.

Den frågan ville partiet få bort. Det var ett viktigt skäl till beslutet att gå till val på en borgerlig regering även om det krävde samarbete med Sverigedemokraterna. Tydligheten skulle ändra allt.

Paradoxalt nog har agerandet bara fått frågan att svälla.

Januariavtalet innebar att en grupp allmänborgerliga väljare försvann. Men det skadade inte partiets varumärke. Uppgörelsen motiverades utifrån värderingar och sakpolitik. Att L, sett ur högerns synvinkel, inte var helt att lita på var ärligt talat inget nytt. Liberalerna var under alliansåren kända för att bråka när de tyckte att de hade rätt.

Just detta var något som partiet tog med sig in i valrörelsen. På landsmötet 2021 fattades en rad beslut som gick stick i stäv med integritetskränkande kriminalpolitiska förslag – exempelvis visitationszoner – från SD och M. Också i migrationspolitiken fjärmade sig L från dem till höger. Sedan tidigare hade Liberalerna en ambitiös klimatpolitik. En röst för maktskifte, men också för ett ankare i den liberala mitten – det var pitchen.

Problemet var bara att inget av detta gjorde några avtryck i Tidöavtalet. Brott- och straffavsnittet – liksom det om migration – är en katalog över sådant L sagt nej till. Det satsas på bensinbilarna, inte klimatet. Dessutom har eftergifterna fortsatt sedan dess.

Klimatminister Romina Pourmokhtari vill att regeringen tar fram en klimathandlingsplan som gör att målen lever, SD säger nej till allt – och får stöd av Johan Pehrson (”30 minuter” 11/5). Anpassning till Sverigedemokraterna verkar vara ledarens taktik. Den egna politiken hamnar ständigt i andra hand.

Krisinsikten har däremot inte nått partiledningen. Johan Pehrson mässar likt en Bagdad Bob på om den fantastiska ”liberala borgerliga regeringen” oavsett vilken fråga han konfronteras med.

Men att det är kris är siffrorna ett bevis på. De är sämre än 2019.

Och den här gången är det inte allmänborgerliga väljare som tillfälligt lånat ut sin röst som lämnat. Utan partiets själva kärna.

Cecilia Malmströms utträde säger mycket. Utan att bråka lämnade hon in medlemskortet. En tyst bekräftelse på att det här är ett annat parti än det hon gick med i – och att det inte finns mycket att göra åt det.

Frågan är om någon är beredd att försöka. Finns det någon som är beredd att ta strid för partiets politik?

Ta strid för Liberalerna?