Jörgen Huitfeldt: De kriminella får chans på chans – på omgivningens bekostnad

Jag passerar ofta korsningen Örbyleden-Grycksbovägen i Stockholm. Och nästan varje gång tänker jag att det lika gärna hade kunnat vara jag. En familjefar, 47 år gammal, dog där för två år sedan. Hans sambo och ett barn skadades svårt men överlevde. I det här fallet hade den nu döde mannen inte en chans då han kolliderade med en notorisk vansinnesförare som i en hastighet på omkring 180 kilometer i timmen körde mot rött i en stulen Audi.

Den man som kör ihjäl 47-åringen, som kunde ha varit jag, är vid tillfället 20 år gammal, villkorligt frigiven från ett fängelsestraff och känd av polisen sedan tioårsåldern. Genom sin kriminella karriär har han misstänkts för långt över 200 brott. Något som ”Uppdrag granskning” har skildrat i två program där han kallas ”Hassan”.

Där får vi följa hans framfart med upprepade fall av misshandel, bilstölder, vansinnesfärder och grova rån. Redan vid tolv års ålder blir han LVU-placerad, bland annat i ett familjehem där pappan själv är kriminell. Placeringen upphör när fosterhemspappan åter blir misstänkt för brott och i stället följer LVU i hemmet.

16 år gammal döms ”Hassan” på 13 åtalspunkter med ett sammanlagt straffvärde på 31,5 månaders fängelse. Efter mängdrabatt, ungdomsrabatt och tvåtredjedelsfrigivning kvarstår två månader.

Men eftersom han är under 18 år blir det i slutänden varken fängelse eller sluten ungdomsvård, utan fortsatt behandling på samma SIS-hem varifrån han redan rymt tre gånger. Sammanlagt kommer han att avvika sex gånger därifrån. Och trots att ”Hassan” alltså inte visar någon som helst vilja att bryta med kriminaliteten tilldelas han så småningom olika lägenheter i attraktiva bostadsområden där socialtjänsten står för hyran. Brottskarriären fortsätter dock att eskalera och natten den 14 januari 2020 orsakar han alltså en människas död och en hel familjs tragedi i korsningen Örbyleden-Grycksbovägen.

Det som slår mig mer än något annat är godtrogenheten, slappheten och den ändlösa raden av ”andra chanser” han får. Förtroenden som han konsekvent förvaltar genom att begå nya och allt grövre brott.

En annan minst lika frapperande historia – även den nyligen skildrad i ”Uppdrag Granskning” – får mig att tänka att detta inte handlar om enskilda olycksfall i arbetet utan snarare ett systemfel. Denna gång skildras en ung man med ursprung i Syrien som fick stora rubriker då han av JK beviljades ett skadestånd på 840 000 kronor. Detta för att ha suttit frihetsberövad för länge i relation till den ålder han påstår sig ha haft då brotten begicks. Att han är skyldig till två grova våldtäkter med inslag av tortyr råder det inget tvivel om. I stället handlar det alltså om huruvida han är minderårig eller inte när han begår dessa brott.

I korthet döms han först som vuxen för att sedan begära resning och lämna in ett antal nya handlingar som Högsta domstolen låter sig övertygas av. Något som i förlängningen leder till det omdiskuterade skadeståndet. Nu, efter programmet, är det omöjligt att inte misstänka att godtrogna myndigheter har låtit sig luras av förfalskade dokument.

Men det jag fastnar för när jag ser reportaget är framför allt likheterna med fallet ”Hassan”. Hur denne pojke, som antingen var 13 år eller 17 år när han kom till Sverige, nästan omedelbart drar till sig myndigheternas uppmärksamhet i Alvesta, där familjen till en början är bosatt. Han är bland annat drogpåverkad, gör sig skyldig till misshandel och vapeninnehav. 2017 medverkar han i ett våldsamt rån mot en taxichaufför.

Trots att båda hans medbrottslingar uppger att han är 18 år ”döms” han som 14-åring till vård inom socialtjänsten som bara timmar efter taxirånet skickar i väg honom ensam med en tågbiljett till Malmö. Och på den vägen fortsätter det med LVU i hemmet, det vill säga i den familj som alldeles uppenbart inte klarar av att hantera honom. Han ges den ena ”andra chansen” efter den andra. Under tiden hinner han utsätta en mängd människor för brott och slutligen drabbas de två kvinnorna som våldtas under tortyrliknande former.

De som fallit offer för dessa två unga män har i flera fall utsatts för svåra trauman, händelser som försämrat deras livskvalitet för alltid. Och dessvärre finns många fler gränslösa unga män som på samma sätt utgör en fara för omgivningen. Hur högt prioriterar det samhälle vi tillsammans har skapat offrens behov av upprättelse och andra människors rätt att skyddas från dessa potentiellt livsfarliga individer?

Utifrån exemplen ovan går inte att dra någon annan slutsats än att det bedöms som långt viktigare att ge till synes oförbätterliga och våldsamma ungdomsbrottslingar chans på chans än att skydda allmänheten från dem. Och det går inte heller att tolka utfallet på annat sätt än att det anses viktigare att en dömd våldtäktsman, som eventuellt suttit för länge i fängelse, ska kompenseras än att brottsoffren ska få ut sina skadestånd.

Taxichauffören i Alvesta är ett talande exempel. Medan förövaren som misshandlade och hotade honom till livet fick 840 000 kronor för en eventuell oförrätt försöker chauffören fortfarande förgäves få ut sitt skadestånd på 50 000 kronor.

