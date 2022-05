Jörgen Huitfeldt: Före Natobeslutet visste vi vilka vi var – men nu?

Det var torsdag igen. Efter en resolut knackning slogs dörren till klassrummet upp varpå alla elever brast ut i ett unisont ”Nej!”. Fluortanten skrattade lite käckt bakom sin vagn som hon alltid brukade göra. För hur starka protesterna än var skulle vi alla kollektivt skölja i minst 30 sekunder med fluor som inte ens hade någon inställsam frukt- eller mintsmak.

Av något skäl har just den där detaljen med fluortanten för många, i alla fall för mig, blivit en stark bild av det gamla Sverige. Det där vi fick lära oss i skolan att Sverige stod för en tredje väg mellan USA:s aggressiva imperialistiska coca cola-kapitalism och Sovjetunionens grå kommunism. Där lärarna missionerade att all ojämlikhet kan försvinna med social ingenjörskonst och genom att de rika betalar lite högre skatter.

I den självbilden ingick en massa andra komponenter också. Såsom övertygelsen att Sverige var världens bästa land att leva i och därmed en nation som andra såg upp till och gärna ville vara som. Ett bevis för vår förträfflighet var också idrottsframgångarna: Världens bästa tennisspelare och en utförsåkare som fick lärare runt om i hela landet att ställa in sina lektioner och dra in en tjock-tv på hjul i klassrummen. Ingen kunskapsinlärning kunde väga tyngre än Ingemars andra åk i specialslalomen från Cortina.

En annan viktig beståndsdel i detta recept på en nationalchauvinism med mänskligt ansikte var också neutraliteten som hållit Sverige utanför två världskrig och som därmed gjorde oss lite mer ädelmodiga än de som tar till vapen för att lösa konflikter. Den världsledande svenska vapenindustrin pratade vi mer sällan om. Men den levererade sköna exportinkomster som gav skatteintäkter som i sin tur kunde omsättas till förskolor, sjukhus och bistånd.

För det talade vi gärna om, vår världsledande position på biståndsområdet och en inte helt oviktig roll som fredsmäklare – även om det kanske inte alltid blev så mycket fred i de konflikter där Sverige agerade medlare.

Det är klart att den inskickade ansökan om medlemskap i Nato inte i ett slag förändrade den här positionen som framgångsrik, alliansfri fredsmäklarnation utan formellt skydd under kärnvapenparaplyet. I själva verket har den eroderat successivt i decennier. Inte minst i och med EU-inträdet 1995 gav sig Sverige in på en väg som entydigt ledde i den här riktningen, även om många nog trodde att färden in i den västliga gemenskapen skulle gå snabbare, också på säkerhetspolitikens område.

SVT:s inslag där Jan Eliasson vandrar på en kyrkogård, till stråkar som för tanken till en begravning, kommer att gå till tv-historien.

Men i början, under efterkrigstidens första decennier av ständig tillväxt, hade självbilden faktiskt viss substans. Sverige var verkligen ett av världens rikaste och bästa länder att leva i. Som biståndsnation var (och är) Sverige ledande och våra politiker var djupt involverade som medlare mellan Israel och Palestina, Iran och Irak och i Bosnien.

Det är också lätt att glömma en annan sak som kan förklara det envisa fasthållandet i den gamla positionen som buffertstat mellan öst och väst. Det fanns faktiskt, hur märkligt det än kan låta i dag, en naiv tro på att ett Ryssland byggt på ruinerna av Sovjetunionen skulle bli ett mer eller mindre vanligt europeiskt land. Som så småningom gick med i EU. Och ja, kanske rent av blev en del av Nato.

Ryssarna gick följdriktigt redan 1994 in i Natos samarbetsprogram ”partnerskap för fred” men i och med Putins inträde på scenen försvann illusionerna om vad ett framtida Ryssland kunde bli, en efter en.

Så förhoppningarna om ett demokratiskt icke-revanschistiskt Ryssland, som kanske var starkare här än på andra håll, kom alltså rejält på skam och i dag har Sverige, för att tala med Göran Greider, blivit ett medelmåttigt mainstreamland. Och det är därför Natoansökan svider så extra mycket hos dem som har hjärtat till vänster medan liberala realister som Expressens Anna Dahlberg jublar. I en läsvärd krönika beskrev hon det som pågår som en säkerhetspolitisk glasnost ”där ideologin släpper sitt grepp om säkerhetspolitiken och det har blivit lättare att andas.”

Kanske lättare för vissa men för andra känns andetagen mödosamma. SVT:s inslag i ”Agenda” där en åldrad Jan Eliasson vandrar på en kyrkogård, till stråkar som för tanken till en begravning, kommer att gå till tv-historien. Den tidigare svenske toppdiplomaten har inte långt till tårarna när han formulerar våndan bakom sin trots allt Natopositiva ståndpunkt: ”Förhoppningen är att vi ändå ska ha med oss så mycket som möjligt av det bästa i vår tidigare politik”.

Kanske personifierar han med det sorgsna uttrycket i sitt fårade ansikte vad detta handlar om. Under decennier har han, likt många andra svenskar, vakat vid respiratorn, hoppats och trott att den gamla självbilden trots allt har fog för sig. Men till sist finns inget annat att göra än att stänga av alla maskiner. Kvar finns bara förlusten av det som var. Sorgen.

För identiteter är viktiga saker, inte bara för individer utan också för nationer. Om vi inte är det där exceptionella avundsvärda och annorlunda landet i norr – vilka är vi då?

