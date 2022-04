Ledare: Kläm åt autokraten Orbán där det verkligen känns

Ungerns premiärminister Viktor Orbán vann helgens parlamentsval med övertygande marginal. Det har uppenbarligen gett honom råg i ryggen. Efter den ryska invasionen av Ukraina i februari tog en chockad Orbán avstånd från bundsförvanten Vladimir Putin.

Det sågs av många som en brytpunkt – till och med den ryssvänliga regeringen i Budapest vände Kreml ryggen.

Nu låter det annorlunda. I sitt segertal gick Orbán till angrepp mot ”motståndarna” EU och Ukrainas president Zelenskyj. På onsdagen deklarerade han att Ungern är berett att betala för rysk gas och olja i rubel, något som Kreml kräver men övriga EU vägrar.

Och medan andra europiska länder utvisar ryska spioner kallade den ungerska utrikesministern i dagarna upp Ukrainas ambassadör för en tillrättavisning. Skälet? Zelenskyj har uppmanat Budapest att välja mellan Putin och den fria världen.

Det är en bra inkapsling av vem EU har att göra med i Viktor Orbán. Till och med för honom får de senaste dagarna ses som någon sorts rekord.

Och han har ingen dålig meritlista. Sedan Orbáns Fidesz tog makten för andra gången 2010 har den ungerska demokratin i praktiken monterats ner. Domstolarna lyder numera under regeringen. 80 procent av nationella nyhetsmedier kontrolleras direkt eller indirekt av Fidesz. Under pandemin 2020 röstade parlamentet igenom en lag som gav Orbán rätt att styra genom dekret. Endast majoriteten – alltså regeringspartiet – kunde upphäva den. Och i fjol införde man en lag efter rysk modell som förbjuder information om hbtq-rättigheter i media under dagtid. Syftet? Att motverka ”främjande av homosexualitet”.

Vi kommer att behöva dras med Viktor Orbán. Gör det tydligt att han kommer att behöva dras med oss också.

Vidare har Budapest satt i system att undergräva EU:s gemensamma utrikespolitik. Man har släppt igenom ryska vapentransporter till Serbien, och gör stor sak av att ta emot kinesiska pengar. Under pandemin tog Orbán rentav Kinas coronavaccin inför pressen.

Likafullt tar Ungern emot runt 60 miljarder kronor i bidrag från Bryssel varje år, mer än nästan något annat EU-land. Pengarna svarar för 80 procent av offentliga investeringar, och upphandlingarna har blivit ett sätt för Orbáns inre krets att systematiskt berika sig.

Det är alltså inte förvånande att ropen på att kasta ut Ungern ur EU växer i styrka. Problemet är att det är extremt svårt. I dagsläget är det inte ens tekniskt möjligt, det finns ingen uteslutningsmekanism. Frågan är också hur stark den politiska viljan är i Berlin och Paris.

I stället måste EU nu skruva upp trycket på Orbán maximalt inom de ramar som finns. I veckan aviserade kommissionen en genomlysning av den ungerska rättsstaten i enlighet med den nya ”villkorsmekanismen”. På sikt innebär det sannolikt att bidragen till Ungern fryser inne.

Det vore en välgärning, men mer måste till. Framför allt borde vetorätten i den gemensamma utrikespolitiken skrotas, åtminstone i delar. Orbán har gjort vetot till sitt viktigaste utpressningsvapen. Han hotar nu att använda det igen om EU aviserar en bojkott av rysk olja och gas. Därmed borde EU:s gräns vara nådd.

Utan bidragspengar och utrikespolitisk vetorätt skulle autokraten i Budapest se sitt handlingsutrymme kraftigt begränsat.

Vi kommer att behöva dras med Viktor Orbán. Gör det tydligt att han kommer att behöva dras med oss också.