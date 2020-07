Klimatet är en framtid som redan är här

I åtta fantasifulla scenarier skissar tidskriften The Economist på alternativa klimatframtider någon gång under de kommande decennierna. Det är spekulativt och inte utan humor, men också ett kreativt sätt att bena upp några av de möjligheter som står till buds.

Vi kan, och behöver, ha tur med tekniska genombrott. I ett riktigt optimistiskt scenario kan oljebolagen utveckla redan existerande teknik för att suga koldioxid ur utsläppskällor och atmosfären för lagring under jord. Storskalig CCS (carbon capture and storage) har, om kostnaderna kan sänkas, potentialen att bli en storskalig lösning.

Andra innovationer är mer häftiga i sig själva än någon egentlig klimatlösning. Till detta hör ambitionen att klona mammutar och plantera ut dem på exempelvis den sibiriska stäppen för att göra om tundran till ett mer koldioxidabsorberande och biologiskt levande gräslandskap. Även om projektet lyckas och kan skalas upp bidrar det inte mer än på marginalen.

I ett scenario kommer coronaviruset i nya vågor med långvarig minskning av flygresandet som en av följderna. Inte heller det räcker i sig självt särskilt långt, och lär ha större effekter på våra liv än för klimatet.

Vårt politiska klimat kommer att avgöra också klimatpolitiken. Detta öppnar för dystopier som inte bara bygger på det varma klimatet, utan på politik som kan göra ont värre.

Ett sådant scenario handlar om hur ett fortsatt aggressivt och totalitärt Kina hanterar kommande vattenbrist genom att förstärka redan existerande etniska klyftor, geografisk diskriminering och människors underordning under statens upplevda behov.

Också våra nuvarande demokratier kan falla för fel slags lösningar. En är personliga koldioxidkvoter, en tanke som illustrerar att vad som kan låta rationellt och rättvist vid skrivbordet i praktiken skulle innebära en gigantisk byråkrati med enorm makt över, och insyn i, människors privatliv.

The Economist tar fasta på en aspekt som ändå kan driva oss mot sådana lösningar: vår fåfänga. Viljan att skryta med vårt upplysta leverne blir efter några klimatrelaterade katastrofer politik på grund av önskan ”att göra någonting”. Sedan är det fritt fram för hatstormar, uthängningar och skandaler när allas konsumtion kan göras till en offentlig angelägenhet.

Det är lätt att se vägen dit. Vem lockas inte av tanken att få sätta dit och moralisera över hycklande kändisar och hålla efter dem med allehanda offentliga uppgifter om deras privata konsumtion? Svårare att se är att det skulle vara vägen till varaktigt minskade utsläpp.

Då vore det rimligare och mer önskvärt om de amerikanska Republikanerna gjorde upp med sin klimatskepsis och blev gröna, och mer generellt att en klimatpolitik grundad på marknader, ekonomi och vetenskap blev en profilfråga för västvärldens borgerliga partier.

Ett scenario som saknas i The Economists framtidsspaningar är det som växer ur Erika Bjerströms nyutkomna bok ”Klimatkrisens Sverige”. Här framgår hur mycket av klimatförändringarna som redan är kommunal- och myndighetsgrå vardag i Sverige. Det handlar om att avleda ökad nederbörd, se till att pålverk under staden håller också under torra somrar och att följa nya insekter, växtmönster och dess möjliga skadeverkningar.

En påminnelse om att klimatfrågan inte bara kommer att vara med oss under decennierna framöver. Den är redan här.