Peter Wolodarski: Kommer synen på SD att knäcka svensk borgerlighet?

”En folkpartist av tre vill inte ha borgar-regering.” Rubriken är från Expressen 1974, två år före det historiska maktskiftet. Det är i Folkpartiets partistyrelse som det enligt artikeln finns en betydande skepsis mot framför allt Moderaterna - det gamla högerpartiet. Inför FP:s landsmöte har fyra av de senaste årens ungdomsförbundsordföranden – Per Ahlmark, Per Gahrton, Lars Leijonborg och Johan Schück – undertecknat var sin motion, som samtliga är kritiska mot M.

Jag läser den gamla artikeln i Expressen, och påminns om vad jag själv ofta hörde på 1990-talet från erfarna folkpartister. De pratade om ”högern” på ett sätt som jag som ny politisk skribent inte förstod. Per Ahlmark var en av dessa. Samtidigt som Ahlmark var den kanske hårdaste kritikern i svensk debatt mot vad han kallade för vänsterns ”galna kvartssekel”, bar han på en skepsis mot högern.

I sina memoarer skriver tidigare FP-ledaren Per Ahlmark om sin närhet till företrädaren Gunnar Helén i ett specifikt avseende: ”Han (Helén) var misstänksam mot högern på det sätt som liberaler med historiska kunskaper ofta är (eller åtminstone var). Kan socialliberaler verkligen lita på konservativa?” frågade Ahlmark.

För en äldre generation liberaler handlade skepsisen om två ting.

Dels fanns djupa spår från den historiska striden om demokratin, i vilken liberaler och socialdemokrater hade gjort gemensam sak. Den tidens höger hade motvilligt accepterat det framväxande folkstyret.

Dels fanns en oenighet om välfärdsstaten och den ekonomiska politiken. Högern uppfattades som socialt okänslig. Folkpartiet såg sig som ett mittenparti som i likhet med Socialdemokraterna ville genomdriva sociala reformer - fast utan socialism.

När jag hörde folkpartister tala om detta på 1990-talet såg jag inte relevansen för vår tid. Men andra gjorde det. Två personer som i praktisk handling visade det var den nuvarande Moderatledaren Ulf Kristersson och den dåvarande partiordföranden Carl Bildt. De gjorde sitt bästa för att överbrygga den historiska klyftan mellan konservativa och liberaler och vårda den icke-socialistiska gemenskapen.

Carl Bildt hade stått den gamle Moderatledaren Gösta Bohman nära. Han visste att partiets väg till regeringsmakten gick genom borgerligt samarbete. Utan nära relationer med Folkpartiet och Centern var Moderaterna förpassade till evig opposition. Under såväl Bohmans som Bildts ledarskap gick också Moderaterna i tydlig liberal riktning, vilket underlättade det borgerliga regeringsprojektet.

Folkpartiet och Centern insåg också att de var beroende av Moderaterna för att bryta Socialdemokraternas 44-åriga maktinnehav. När löntagarfonderna blev en stor fråga på 1970-talet, fick de borgerliga ett perfekt skäl att samverka. Marknadsekonomin var på allvar hotad.

”Det alliansparti som öppnar dörren mot Sverigedemokraterna kommer sannolikt att bryta sönder alliansen.”

Som ledande ung moderat på 1990-talet förstod också Ulf Kristersson värdet av nära borgerligt samarbete. Under sin tid på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro var Kristersson drivande i att föra samman unga borgerliga politiker. Grunden lades för ömsesidig respekt och förståelse. Även centerpartister deltog, trots att deras partiledare Olof Johansson hade lämnat Carl Bildts regering i vredesmod.

Som partiledare har Ulf Kristersson fortsatt att agera i samma anda: han försöker hålla ihop alliansen och talar aldrig öppet illa om sina borgerliga kolleger. Han inser att Moderaterna i hög grad är beroende av Liberalernas och Centerns stöd.

Men till höger i svensk politik finns numera en ganska ilsken och högljudd opinion som inte bara ser som sin uppgift att angripa liberaler, i och utanför Moderaterna. Denna falang driver också på för att borgerligheten ska inkludera Sverigedemokraterna i sitt regeringsunderlag. Det talas om en icke-socialistisk majoritet i Sveriges riksdag, ungefär som om den stora frågan i vår tid gällde löntagarfondernas snara införande i landet.

40 år kan tyckas som en evighet i politiken, men vissa spår är djupa. Inom såväl Liberalerna som Centern återaktiveras nu historiska erfarenheter till liv. Den arga högerns ständiga angrepp på liberaler förstärker denna tendens. Under valnatten vittnade Annie Lööf under sitt tacktal om den ”smutskastningskampanj” som förts mot C från ”olika håll”. De allt intensivare påhoppen letar sig ända in i ett anförande där Centerledaren ska manifestera partiets bästa val på 30 år. Det är symboliskt.

När Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson nyligen skulle förklara sitt apokalyptiska ”segra eller dö”-uttalande, pekade han i Dagens industri ut tre partier som särskilt problematiska: Miljöpartiet, Centern och Liberalerna.

Den idémässiga konflikten är djup och ömsesidig. Den kan inte tänkas bort med att man för dagen kanske råkar ha likartade uppfattningar om värnskatten eller privata välfärdstjänster, som en del näringslivsföreträdare börjat göra gällande. Motviljan bland liberaler mot SD:s ideologi är utan tvivel mycket starkare än motviljan mot Socialdemokraterna - ett parti som såväl L som C genom historien har slutit viktiga politiska överenskommelser med. Även om maktarrogansen hos S förblivit en källa till långvarig frustration hos mittenpartierna finns i grunden en samsyn kring den svenska demokratins grundläggande värden, så som dessa uttrycks i regeringsformen första kapitel. Denna avgörande idémässiga gemenskap existerar inte med SD.

Det alliansparti som öppnar dörren mot Sverigedemokraterna kommer sannolikt att bryta sönder alliansen.

Ulf Kristersson visar alla tecken på att förstå vad som står på spel. Han gör vad han kan för att hålla ihop borgerligheten och inte öppna dörren mot SD. Misslyckas han riskerar Moderaterna att förpassas till långvarig opposition, därtill toppridet av Sverigedemokraterna.

Men frågan är hur länge han orkar stå emot det interna trycket. Och om de som mest ivrar för SD-samarbete inser att de är på väg att framkalla en historisk skilsmässa i svensk politik.