KOLUMNEN. Mark S. Weiner är professor i juridik vid Rutgers University. Under läsåret 2018 är han gästprofessor vid Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Bland hans böcker kan nämnas "The Rule of the Clan”, som översatts till svenska med titeln ”Klanvälde”.

Det vore förödande att betrakta SD:s valresultat som ett nederlag för Jimmie Åkesson. Liberaler måste förstå allvaret – och uppdatera sin syn på kulturens betydelse.