Per Svensson: Att slippa mobiltäckning gör livet toppen

Så snart jag ställt mig i kön till receptionen för att checka in började den lågintensiva irritationen mola i kroppen. Hela dagen hade jag sett fram emot en varm dusch och middag med tre rätter, men nu ville jag tillbaka till fjället.

Det var oväntat, av två skäl. För det första är jag en bekvämlighetsberoende kulturnisse, inte någon naturmänniska. För det andra befann jag mig ju också nu, i alla fall i formell mening, i fjällen: väglöst land vid foten av Kebnekaise. Men att gå in genom dörren till fjällstationen kändes som att ha snabbförflyttats till avgångshallen på Bromma. Det var telefonerna. Alla de böjda nackarna. Stirrandet ner i spegelbrunnarna.

I fem dagar hade jag och min son vandrat i Lapplandsfjällen, först längs den klassiska norra delen av Kungsleden, från Abisko till Singistugorna. Sedan österut på Dag Hammarskjöldleden. Nu skulle vi övernatta på Kebnekaise fjällstation innan vi gick den sista lättvandrade sträckan till Nikkaluokta.

Fem dagar räcker uppenbarligen för att man, åtminstone momentant, ska förlora förmågan att leva avskärmad.

Att vandra i de svenska fjällen är inte bara en naturupplevelse. Det är också ett socialt reningsbad. Man sköljer av sig sin misantropi. Naturen är på riktigt. Väldig. Massiv. Storslagen. Vacker. Men också nyckfull och skoningslös. Med flera timmars vandring till närmaste nödtelefon är de människor man möter ens värn och trygghet. Det är ett av skälen, men inte det enda, till att man så gärna ger sig själv chansen att inleda samtal, umgås, göra människor man nyss träffat till gamla bekanta: det unga paret från Vermont, den franske fysikern Nicolas, sjukgymnasten Thomas från Lysekil...

Fjällvyerna är i all sin storskalighet befriande minimalistiska. Det är också Svenska Turistföreningens fjällstugor. Ingen el. Inget rinnande vatten. Inget avlopp. Vatten hinkas upp ur bäcken. Naturbehoven uträttas på torrdasset. Tillvaron reduceras till en buljongtärning. Äta, vila, gå. Utrymmet för självupptagenhet krymper. När nio personer efter en dag av ihållande regn ska torka kläder, laga mat och sova i ett och samma trånga rum förutsätter det att var och en anstränger sig för att skapa ett empatiskt klimat.

Det underlättas av att man inte kan gömma sig bakom några skärmar. Det finns inget nät, det finns ingen mobiltäckning. Inte i stugorna och inte längs vandringsleden. Iphonen, den digitala diktatorn, är plötsligt maktlös, förvandlad till ett värdelöst och oanvändbart dött ting. Det är underbart. Kris Kristofferson och Janis Joplin hade fel: Frihet är inte bara ”another word for nothin’ left to lose”. Frihet är ett annat ord för ”utan täckning”.

Men den friheten tar slut när man når Kebnekaise fjällstation. Där finns det både el och mobiltäckning. Det betyder att var och en kan bli sig själv igen, försvinna bakom skärmen, falla ner i kaninhålet som Alice i underlandet. I loungen vill inga höra dig tilltala dem, för alla är vi fullt upptagna på det svenskaste av alla sätt: Vi stirrar ner i våra telefoner. Var och en i sin egen värld, fast samtidigt och tillsammans, fångar i den digitala hyperindividualismens Nordkorea.

Tre förlorade decimeter tömmer sydtoppen på dess mening

När John Stuart Mill 1859 gav ut ”On Liberty” tänkte han sig att den liberala samhällsutvecklingen skulle leda till en värld av mångfald, skillnader och originalitet. Det framgår inte minst av bokens motto, lånat från en annan av liberalismens förgrundsgestalter, universitetsgrundaren Wilhelm von Humboldt: ”The grand, leading principle, towards which every argument unfolded in these pages directly converges, is the absolute and essential importance of human development in its richest diversity”. Det viktiga för Mill och Humboldt var mänsklig utveckling mot rikast möjliga mångfald.

Man kan undra vad de skulle ha sagt om de fått uppleva Midnattsloppet, för att bara ta ett exempel på samtidskultur? Tusentals fria, resursstarka personer, det liberala samhällsprojektets slutprodukter, som i identiska neontröjor springer exakt 10 000 meter samtidigt och på samma plats, men i var sin prestationsbubbla. Human development in its richest diversity?

Vattenfallen som kastar sig nerför fjällbranterna, de mintgröna glaciärsjöarna, ljungpiparens melankoliska rop, renarna som simmar över Abiskojåkka, lämmeln på rymmen från böckerna om fjälltrollet Plupp, dimmolnen som sänker sig över bergsryggarna… man kan inte frånkänna naturen mångfald.

Men människans egen sfär? Kulturen karakteriseras snarare av tilltagande likformighet, accelererande konformism. I huvudsak är det av godo. Den liberala samhällsmodell som varit förhärskande i västvärlden under min egen livstid är historiens mest framgångsrika och anständiga. Det är en djup tragedi, och ett chockerande bevis för mänsklighetens självdestruktiva böjelser, att det i dag finns så många rörelser, partier och väljare runt om i Europa som brinner av längtan att få kasta den på sophögen.

Tilltagande likformighet i betydelsen samma frihet, samma valmöjligheter och samma välstånd för allt fler är något eftersträvansvärt. Det finns inget gott att säga om fattigdom och förtryck. Det gör inte saken bättre om de höljs i patriotiska flaggor eller koketterar med revolutionära baskrar.

Men det är ändå svårt att förneka att det finns en konflikt mellan den liberala kulturens bekännelser till den unika individen och en värld av Ica-kassar, dagis och kontorslandskap med höj- och sänkbara bord.

Trängseln i loungen på Kebnekaise fjällstation kan förstås som ett uttryck för samtidsmänniskans längtan efter att ta klivet ut ur konsumtionssamhällets konformitet för att i stället göra något unikt: bestiga Sveriges högsta berg, till exempel.

Så ironiskt då att sydtoppen, dit de guidade vandringsturerna går, nu inte längre är högst i Sverige. Glaciären smälter. För några veckor sedan kunde forskarna meddela att Kebnekaises sydtopp krympt till 2 096,5 meter att jämföra med nordtoppens 2 096,8 meter. Tre förlorade decimeter liksom tömmer sydtoppen på dess mening, men kan i gengäld utgöra ett förebud om allt annat som klimatförändringarna kan göra meningslöst och möjligen lära oss en läxa: Världen rinner mellan våra fingrar som smältvatten.