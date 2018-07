Per Svensson: Män som hatar kvinnor tillsammans

Stim går in i projekt för jämställda festivaler

Joseph Goebbels summerade i sina dagböcker nationalsocialismens kvinnosyn kort och koncist: ” Kvinnans uppgift är att vara vacker och föda barn”.

Nazismens världsbild är pseudo-biologisk: blodet, ”rasen”... Följdriktigt motiverade Goebbels mäns och kvinnors vitt skilda uppgifter genom att hänvisa till arbetsfördelningen i naturen: ”Fågelhonan putsar sig för mannen och ruvar äggen åt honom. Därför sörjer mannen för maten. I övrigt står han på vakt och motar bort fienden.”

Under his Eye.

Jag har inte läst Margaret Atwoods roman ”The handmaid’s tale” från 1985, och var inte särskilt intresserad av att titta på tv-versionen när den hade premiär på SVT. Jag tyckte temat, kvinnor som hålls som avelsmaskiner i överklasshem, verkade vara för sökt, konstruerat av en ideologiingenjör. Det var korkat tänkt.

Jag råkade se ett avsnitt, och blev fast. Fortsatte sedan i hög fart genom säsong två på HBO, väntar nu otåligt på säsong tre som enligt vad man kan inhämta på nätet kommer att ha premiär nästa vår. Och redan under den återstående delen av sommaren ska jag göra bot för underlåtenhetssynden och läsa romanen., nyfiken som jag är på hur mycket av vår egen bisarra samtid som Atwood kunde ana redan på 80-talet, och hur mycket av samtidskänslan som har tillförts av tv-producenten Bruce Miller.

Det geniala med tv-serien är att den gör gamla fasor som nya. I en lång artikel i New York Times (10/3 2017) har Margaret Atwood berättat hur hon skrev romanen på en tysk skrivmaskin i Västberlin 1984. Berlinmuren hade ännu inte fallit. Atwood besökte kommunistdiktaturerna DDR och Tjeckoslovakien, och tog med sig de stämningarna hon mötte in i romanen: tystnaderna, känslan av att ständig vara övervakad, rädslan. Det är uppenbart att Gileads fruktade säkerhetstjänst, The Eyes, Ögonen, gått i lära hos Stasi.

Mycket annat, ja det mesta, i Gilead känns igen från Europas totalitära historia och de klassiska politiska dystopierna: romaner som ”1984” och ”Kallocain”: övervakningen, nyspråket (”Praise be!”), uniformeringen av befolkningen, kastsystemet, den styrande elitens privilegier, dissidenterna…

Men medan andra dystopier låter klasstillhörigheten eller ”rasen” vara den strukturerande kraften i förtryckarstaten gör ”The handmaid´s tale” misogynin, kvinnohatet, till diktaturens upphov, medel och mål. Gilead är en stat som bara finns till av ett enda skäl och med ett enda syfte: att beröva kvinnor, som grupp, och som individer, varje inflytande över tillvaron.

Det är detta som gör ”The handmaid’s tale” så hyperrelevant. Kvinnohatet är en av vår tids mest kraftfulla politiska generatorer. Det blir alltmer uppenbart att om det tidiga 1900-talets reaktionärer var fyllda av fruktan och avsky för den frihet som demokratin skulle ge individer födda i de ”lägre samhällsklasserna”, så finns det i dag hos reaktionära rörelser och riktningar av olika slag en motsvarande avsky och fruktan för den frihet som den samhällsutvecklingen har givit kvinnor i väst och skulle kunna ge kvinnor i de samhällen som konkret tillämpar Gilead-ideologin: IS-infernot, Afghanistan, Saudiarabien…

Hatet kan ta sig mycket skilda uttryck, i Mellanöstern eller Västeuropa, men det finns ändå en gemensam nämnare för män som hatar kvinnor, oavsett var och hur de gör det. Det är övertygelsen att kvinnor ska hållas på plats, och att denna plats är given av naturen: Sängen, köket, barnkammaren. På det könspolitiska området var Goebbels i grunden konventionell.

Atwood låter sin historia utspela sig i Cambridge, Massachusetts. Det är ett sätt för henna att påminna om att Amerika har sin egen teokratiska historia, sina egna renlärighetsivrare. Det var i Massachusetts de brittiska puritanerna slog sig ner för att skapa ett gudfruktigt samhälle, ”a city upon a hill”, ett föredöme för hela världen. Det var i Cambridge puritanerna grundade Harvard, som en skola för pastorer.

De ska veta sin plats...

Men det finns också en annan poäng med att låta dystopin utspela sig i en av världens mest kända universitetsstäder. Det sätter ljuset på Gilead-maktens fjxering vid att beröva kvinnor möjligheten att skapa sig en egen identitet och ett självständigt liv.

De kvinnor som här får göra tjänst som avelsdjur och hushållstjänare är högutbildade. De har haft avancerade yrken: förlagsredaktör, läkare, universitetslärare. Men i Gilead hugger man av dem ett finger om de öppnar en bok. De ska veta sin plats: föda barn (”the handmaids”), sköta hushållet (”the Marthas”), vara en prydnad för hemmet (”the wifes”).

Feminismen, i dess bredaste och allra mest basala betydelse, rätten också för kvinnor att vara individer, är huvudfienden.

Ett växande problem i högutvecklade samhällen är unga mäns minskande konkurrenskraft. Kvinnor tenderar att lyckas bättre i skolan och på universitetet, är generellt sett bättre på jobb som kräver sociala talanger och simultankapacitet. Så hur ska de män som inte längre har en given plats återerövra sin självkänsla, sin känsla av att kontrollera tillvaron?

I Gilead görs de till ”väktare” och skickas ut på gatorna för att med automatvapen hålla kvinnor i schack. Hos oss, i den verkliga västvärlden, ägnar inte så få av dem sig i stället åt att skicka hatmejl till kvinnor som gör sig viktiga och breder ut sig i tidningar och på tv-skärmar.

Jag hittar en rik dokumentation i en relativt nyutkommen bok: ”Misogyny Online. A short (and brutish) history” av den australiensiska medieforskaren och journalisten Emma. A. Jane.

Utrustad med svart humor har hon konstruerat ett slags verbal hatmaskin med ord och fraser som kan kombineras till typiska mejl att skicka till valfri ”humourless cunt” eller ”slutty feminist”.

Variationsmöjligheterna kan tyckas stora, men ramarna är ändå snäva. Allt handlar om att kvinnor ska, ja just det, sättas på plats, och universalmetoden är våldtäkt. Emma A. Jane har därför döpt det språk hon destillerat fram ur havet av näthat till Rapeglish.

Men i rättvisans namn är det ju inte bara unga, möjligen maktlösa, män som tycker sig veta hur man ska hantera kvinnor. Också den fria världens ledare anser sig vara något av en expert på området: ”… grab them by the pussy”.

I Gilead är denna trumpism befordrad till statsreligion.