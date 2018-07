Per Svensson: Vi borde kräva att maten blir dyrare

Det blir nästan inga bönor i år. Det är inte torkan som bär skulden. I stället misstänker vi starkt de fröälskande möss som uppenbarligen gjort vårt lilla trädgårdsland till sitt Ica Maxi. Kanske är det också mössen som förvandlat svartkålen till brysselspetsar? Eller borde vi snarare inrikta spaningsarbetet på kaninerna från andra sidan byn?

Hur som. Musfällan är riggad. Men med ett enda undantag har den gapat tom varje morgon. Mössen har ändå varit där, varje natt, och omsorgsfullt och, får man förmoda njutningsfullt, slickat i sig betet, smaskigt jordnötssmör. Inte bara Ica Maxi utan också en nattöppen deli.

Inga bönor. Ingen svartkål. Men tomaterna artar sig bra, liksom hallonen och gurkorna. Vi – eller om jag ska vara sanningsenlig, min hustru – odlar vår trägård samtidigt som solen som aldrig vill ta semester förvandlar stora delar av Sverige till halvöken, samtidigt som vi i tidningarna läser om allt mer desperata lantbrukare som inte har foder till sina djur, samtidigt som apokalypsens ryttare spränger fram över landet och sätter skogarna i brand.

Men det är som om de där två världarna — lilla trädgårdslandet och stora katastroflandet — inte riktigt finns i samma solsystem. Inte heller tvingar vare sig den lilla missväxten (de uteblivna bönorna) eller den stora (de usla skördarna av foderväxter, de tomma sädesaxen, de borttorkade blåbären) oss att känna oro för den egna livsmedelsförsörjningen. Vi har ju vårt eget Ica Maxi, bara någon mil från sommarhuset, och där är hyllorna och kyldiskarna alltid överfulla.

Fast ändå: en sommar som denna ligger det nära till hands att tolka relationen mellan musen, jordnötssmöret och fällan metaforisk. Det är vi, livsmedelshallarna laddade med alla världens godsaker och så Naturen. Slick, slick, mums, mums. Och så plötsligt fällan som slår igen, slagbygeln som klipper till.

Som liberal undviker man gärna kombinationen "naturen" och "undergången". Tror man på friheten som medel och mål, och på människans inneboende förmåga att på bästa sätt använda sig av detta medel för att nå detta mål kan man inte acceptera det ödesbestämda och ofrånkomliga, en Natur som intagit Guds plats och nu har för avsikt att bränna bort människa från jordens yta som straff för hennes glupskhet, girighet och förtjusning i bensinslukande stadsjeepar.

Man vädjar till Naturen. ”Jag har sopsorterat, diskat mina Bregott-askar och varit noga med att inte kasta ölflaskor i behållaren för genomskinligt glas" .

Som om det skulle vara tillräckligt, fnyser Naturen och låter sin sol steka oss. ”Burn, baby, burn!”

Naturen kan vara grym och nyckfull. I alla tider har människan därför försökt hitta sätt att göra sig oberoende av naturens skiftande humör. Att börja odla jorden istället för att leva på frukter och nötter som växte vilt var ett steg på vägen från nödvändighetens rike till frihetens, från det totala beroendet av en oberäknelig natur till en, inte sällan bedräglig, upplevelse av att vara denna naturs herre.

Konstruktionen av kollektiva rationella lagrings- och fördelningssystem var ytterligare ett steg. Josef talar om för Farao att de feta åren bara är sju till antalet, sedan kommer sju magra. Alltså bör man spara i ladorna: ”Må man under dessa kommande goda år samla in allt som kan tjäna till föda och hopföra säd under Faraos vård i städerna, för att tjäna till föda, och må man sedan förvara den, så att dessa födoämnen finnas att tillgå för landet under de sju hungerår som skola komma över Egyptens land. Så skall landet icke behöva förgås genom hungersnöden." (1 Mos. 41)

Människor försökte överleva genom att baka bröd på repade ljungknoppar.

Sverige var länge ett land plågat av svält orsakad av missväxt, skördar som frusit eller torkat bort. Också hos oss försökte man mildra effekterna av felslagna skördar med Josefs metod. I början av 1700-talet skapades så kallade kronomagasin, administrerade av landshövdingarna, där spannmål lagrades för att kunna fördelas bland de hungrande under nödår. Det hindrade inte att tiotusentals svenskar svalt ihjäl under de svåra hungeråren i början av 1770-talet. Fortfarande hundra år senare kunder hungerdöden vara en skrämmande realitet i Sverige.

När jag letar i Dagens Nyheters digitaliserade historiska arkiv hittar jag en talande notis från 4 februari 1869. DN:s redaktion hade fått "brev" från Kalmar län där svälten härjade och människor försökte överleva genom att baka bröd på repade ljungknoppar. Tidningen gav uttryck för välformulerad indignation över de skärande kontrasterna i landet, somliga kalasade på kapuner (tuppar som kastrerats för att köttet skulle bli extra fett och saftigt) medan andra dog i hungerkval.

”Hofvet dansar, societeten dansar, vinerna strömma, kapunerna släppa till sina unga lif statsutskottet voterar 198, 000 rdr. Pengarne sättas i rörelse, de vandra ur de rikas händer, måtte några af dem komma ända ned till Kalmar län, der midt under det att dansmusiken ljuder och valsen går häruppe, barn och fullvuxna bedja om bröd tills deras röst tystnar och deras lif slocknar”.

Jag fiskar upp ytterligare en artikel om hungersnöd ur arkivet. Det är en kulturhistorisk exposé, skriven av DN-profilen och författaren Bo Grandien i november 1974. Grandien refererade till en HC Andersen-saga, den som handlar om en flicka som hamnar i helvetet därför att hon trampat på en limpa bröd för att slippa smutsa ner sina skor.

Den berättelsen säger något om den respekt för det dagliga brödet, och rädslan för att mista det, som präglade de gamla jordbruksamhällena. Men, som Bo Grandien konstaterade, i vår tid har missväxt och svält blivit "en abstraktion i Sverige".

Frihandeln, industrialiseringen, välfärdsstaten, livsmedelsjättarna, transportflygen, globaliseringen har successivt fått det mentala avståndet mellan åkern och middagsbordet att växa. Ingen kan vara något annat än tacksam över att en sommar som denna inte behöver innebära en brödlös vinter. Men när man vet att vi i Sverige 2016 slängde bort 200 000 ton fullt ätlig mat vore det kanske inte så dumt om vi då och då påminner oss själva om att "mat växer inte på Ica", för att låna en högst relevant formulering från Isabella Lövins tal i Almedalen.

Människan kan. Hon kan skapa katastrofer, men hon kan också försöka lindra effekterna av dem. Hon kan också fatta moraliskt grundade beslut.

Vore det inte hög tid att vi nu, just denna missväxtens sommar, krävde dyrare mat? Dyrare men bättre, en än mer klimat- och miljövänlig mat, som vi inte har mage att kasta i slasktunnan?