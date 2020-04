Krisen kommer inte att vara över till sommaren

Fallet är snabbare än beräknat, konstaterade finansminister Magdalena Andersson (S) på fredagens pressträff. Nedstängningarna av stora delar av Europa och USA under mars och april innebär att de ekonomiska hjulen har tvärstannat. Även här, trots att vår sociala distansering i hög grad präglats av frivillighet.

När Magdalena Andersson presenterade sin senaste ekonomiska prognos förutspådde hon att bnp skulle sjunka med 4 procent i år. Hon hade också med sig ett mörkare alternativscenario, där ekonomin skulle krympa med 10 procent. Nu pekar det mesta på att vi ligger någonstans mellan de två, noterade finansministern.

Vad värre är, det är inte bara det här kvartalet som är ekonomiskt becksvart. Något ljus vid tunnelns slut är fortfarande svårt att skymta.

Ett vaccin ligger sannolikt åtminstone ett år bort. Och på torsdagen publicerades – av misstag – en ny studie av det antivirala läkemedlet remdesivir på WHO:s hemsida. Resultaten tyder på att det inte är särskilt effektivt. De amerikanska börserna, som klättrat under dagen, sjönk tillbaka.

Det är inte så konstigt att finansmarknaderna reagerade. De ljusaste ekonomiska scenarierna har byggt på förhoppningar om att vi ska vara igenom pandemin till sommaren, att det till hösten ska finnas effektiva mediciner som minskar covid-19:s dödlighet och press på sjukvården.

Risken är att det kommer nya, som kräver ytterligare nedstängningar. Eller en konstant högre grad av social distansering för att minska risken för sådana.

De flesta länderna skulle då kunna lätta på restriktionerna, de ekonomiska hjulen snurra som vanligt. Vi skulle få en så kallad v-formad recession: brant ner under våren, lika skarpt upp till hösten.

Det går naturligtvis att hoppas på att senare tester ska visa att remdesivir visst är ett effektivt botmedel mot covid-19. Eller på andra medicinska framsteg.

Men vi bör vara förberedda på att coronaviruset kommer att fortsätta att härja – och därmed att orsaka ekonomisk skada – resten av året, och kanske en bra bit in på nästa.

De utbrott som just nu plågar stora delar av världen får förhoppningsvis ett slut de närmaste månaderna. Men risken är att det kommer nya, som kräver ytterligare nedstängningar. Eller en konstant högre grad av social distansering för att minska risken för sådana.

Den kinesiska erfarenheten sedan viruset kuvades där uppmuntrar inte. Det har tagit tid att få i gång fabrikerna av rädsla för att sjukdomen ska blossa upp på nytt. När de väl har startats har utbrott på andra håll i världen betytt att efterfrågan ändå varit begränsad. Häromveckan genomfördes nya nedstängningar i området kring mångmiljonstaden Harbin efter att ett hundratal människor insjuknat.

Ett sådant tidsperspektiv ställer särskilda krav på de krisåtgärder som sätts in. Hittills har diskussionen handlat dels om kraftfulla stödpaket för att hålla företag under armarna under en kort period när efterfrågan försvinner helt, dels om stimulanser för att kickstarta ekonomin när pandemin blåst över.

Men om det tar ett år innan normaliteten helt återvänder måste den första kategorin åtgärder präglas av en stor dos uthållighet.

En del debattörer har efterfrågat ett datum för när de ekonomiska hjulen kan snurra som vanligt igen. Ett sådant kan knappast meddelas förrän vi har antingen bra mediciner eller flockimmunitet - antingen via ett vaccin eller för att tillräckligt många har varit sjuka.

Däremot går det att kräva en ekonomisk plan för ett sjukdomsförlopp som sträcker sig betydligt längre än ett par månader.