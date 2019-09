Krossa den svenska antisemitismen

På demonstrationer är det inte ovanligt att man ser en skylt med texten ”I can't believe I still have to protest this shit”. Den innehåller kanske ett uns av uppgivenhet, men desto mer ilska: Vi trodde vi var klara med det här, vi trodde det var dött och begravet på historiens sophög – men nu sticker det upp sitt fula huvud igen, så det är väl bara att greppa ett fast tag i plakaten, mikrofonerna och argumenten och ge sig ut i striden igen.

Just dessa känslor väcks av Niklas Orrenius reportage om antisemitismen (DN 15/9). Där följer han en grupp svenska lärare och socialarbetare som blir så översköljda av judehat i sin vardag att de måste söka pedagogiska motmedel på utbildningar vid Yad Vashem i Israel, minnescentrum för Förintelsen.

Det är välgörande och viktigt att utbildningsminister Anna Ekström (S), som medverkar på resan, tydligt markerar att hon tar problemet på allvar, att nu får det vara slut. Likaså att Stefan Löfven i årets regeringsdeklaration tog upp antisemitismen, och att han nämnde den som ett monster med många huvuden: ”Hatet mot judar finns i vår historia, i högerextrema grupper, i delar av vänstern och i islamistiska miljöer.”

I dag används den nämligen ofta som ett slagträ mot politiska fiender. Gång på gång ser vi högerextrema peka på just det judehat som har rötter i Mellanöstern, och vänsterdebattörer helt fokusera på nazister. Antisemitismen från vänster tenderar att flyga under radarn eftersom den kan kamoufleras som ”Israelkritik”, även i de fall då den återger tydliga antisemitiska schabloner.

Det är inte förvånande att galningar i alla läger förenas i sitt hat mot just judar. Så har det alltid sett ut.

I Niklas Orrenius artikel blir det tydligt just att kriget mot det svenska judehatet har många fronter. Malmölärare berättar om elever med invandringsbakgrund som säger ”jävla jude”, talar om att döda judar och river ut Israel ur kartböckerna. Deras kollegor från Mellansverige talar å sin sida om ”gigantiska problem” med nazistiska organisationer som rekryterar högstadieelever och lär unga att förneka Förintelsen.

Den som blundar med ena ögat och väljer att bara se den ena sidan har en egen agenda och vill knappast i första hand Sveriges judar väl.

På ett sätt är det inte förvånande att antisemitismen fortfarande återfinns i till synes vitt skilda läger. Så har det alltid sett ut. Nazisterna uppfann inte judehatet. Ryktesspridning, pogromer, drakoniska lagar, tvångsförflyttningar och massmord vittnar om att antisemitismen också odlats i kristen, muslimsk och socialistisk mylla.

Kanske var vi bara alltför troskyldiga som inbillade oss att att Förintelsen en gång för alla hade gjort klart vilken avgrund judehatet till slut leder till. De senaste åren har vi sett den bubbla upp i bland annat USA, Ungern, Polen, Österrike och inte minst i Sverige, ett land som en gång – om än sent – skulle fungera som tillflykt och fristad för såväl nazisters som kommunisters judiska offer.

”Varför kan de inte låta oss vara i fred? Vad har vi gjort som är så tokigt?”, säger den judiska läraren Monica, gråtande, i DN-reportaget. I antisemitismens perverterade och konspirationsteoretiska fantasier är hon och alla andra judar ansvariga både för allt som sker i världsekonomin och Israels agerande i Gaza.

Det är oerhört svårt att fatta att vi fortfarande måste protestera mot den här skiten. Men så länge den finns kvar är vi tvungna. Det är en av de viktigaste arbetsuppgifterna för det svenska samhället, och ett jobb som inte är avslutat förrän alla judar kan känna sig trygga i Sverige.