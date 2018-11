Alliansen krackelerar inför väljarnas ögon. Moderatledaren Ulf Kristersson föredrar att runda sina tidigare vapendragare i Centern och Liberalerna och gå fram på egen hand med aktivt stöd av KD och med SD som dörröppnare. Projektet är dömt att misslyckas parlamentariskt och efter onsdagens symboliska omröstning i riksdagen är vi tillbaka på ruta noll.

De senaste veckornas eviga sonderingskäbbel är något betydligt värre än ett bevis för Alliansens usla allmäntillstånd. Det får väljarna att se på politiken med stigande olust.

I en Sifoundersökning som TV4 redovisade på måndagen svarar 58 procent att deras förtroende för svenska riksdagspolitiker minskat sedan valet. För 40 procent var det oförändrat medan inte ens en procentenhet svarade att förtroendet ökat. Och nog hade det varit märkligt.

Allvarligast är ändå låsningen kring huvudfrågan: Hur ska Sverige styras? Det är en fråga som är betydligt större än Alliansen. Många kräver med rätta besked av Ulf Kristersson. Men en viktig del av svaret finns nu, liksom hela tiden sedan valet, hos Stefan Löfven.

Detta syns knappast utåt. På måndagen, när alliansledarna var fullt upptagna med att kasta irriterade glosor på varandra, gick Löfven på fotboll i Tyresö tillsammans med en av sina företrädare, Ingvar Carlsson. ”Jag älskar fotboll”, sa statsministern och avslöjade att han höll på Gif Sundsvall och Östersund.

Så behagligt kan livet vara just nu för en socialdemokratisk partiledare. Han kan stå nöjd på läktaren och säga just ingenting medan hans politiska motståndare nedmonterar sig själva i ett lågintensivt inbördeskrig. Det är knappast för Löfvens parti, eller för Jimmie Åkessons, som förtroendet sjunker. De kan just nu åstadkomma resultat genom att vara helt passiva.

Precis som Kristersson har S-ledaren låst sig med vita knogar vid idén att han ska vara statsminister till varje pris.

Men det är dags att Löfven släpper läktarkorven och kommer in i matchen. Åtskilliga gånger har S trummat in att de vill hålla SD borta från inflytande. Det förutsätter någon form av samverkan med de borgerliga partierna. Vilket pris är Stefan Löfven att betala för sådan samverkan? Vilka politikområden ser han som lämpliga att kompromissa om, och vilka eftergifter är tänkbara?

De flesta bedömare är ense om att vissa frågor är särskilt viktiga för en ny regering att ta itu med. Integrationen är kanske den mest angelägna. Hur få in de nyanlända på arbetsmarknaden, nu och i synnerhet när den goda konjunkturen vänder nedåt?

Bostadssituationen är ett annat eftersatt sorgebarn. Vad ska hända med försvaret? Energipolitiken? Den framtida invandringen?

Precis som Kristersson har S-ledaren låst sig med vita knogar vid idén att han ska vara statsminister till varje pris. Stefan Löfven borde i dessa dramatiska dagar ställas hårdare mot väggen.

Du säger att du vill göra allt för att hålla Jimmie Åkesson borta – varför vägrar du då att avstå från statsministerposten? Är du beredd att diskutera lägre ingångslöner till nyanlända för integrationens skull?

Vilka möjligheter finns till en reform som sänker skatten för de lågavlönade som du säger dig värna om? Kan du tänka dig skarpa diskussioner om ett medlemskap i Nato, eller fortsätter du att lyssna mindre på allianspartierna än på Socialdemokraternas egen pacifistiska falang?

Just nu agerar Stefan Löfven till 100 procent som partiledare och inte alls som statsman. Det är lätt att förstå lockelsen i att sitta stilla i sin egen båt och se motståndarnas sjunka. Ansvarsfullt och landsfaderligt är det inte.