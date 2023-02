Ledare: Låt inte Biden sabba EU:s klimatpolitik

Industripolitik brukade vara en europeisk paradgren. Amerikanerna däremot omfamnade marknadsprinciper. Den verkligheten är numera vänd upp och ned, åtminstone när det gäller klimatet.

De vetenskapliga argumenten för att vi måste ställa om har länge varit urstarka. Sedan ett decennium är de också brett accepterade, vilket syns tydligast i de åtaganden som världens länder gjort i Parisavtalet. Frågan har varit vilka redskap som staten ska använda för att nå målen.

Vissa – ofta till vänster – har främst velat ha satsningar och stöd av olika slag. Staten ska subventionera utvalda sektorer och företag som har potential att pressa utsläppen. Industripolitik med andra ord.

Ekonomer har varit tveksamma. Det är ofta svårt för staten att välja rätt. Risken finns att den satsar på teknik som varken är billigast eller mest koldioxidsnål. Och när subventioner väl finns på plats riskerar de att låsa fast etablerade lösningar i stället för att ge incitament till förändring.

Ekonomer har i stället argumenterat att ett pris på koldioxid är politikens mest effektiva verktyg.

Logiken är enkel: Att en flygresa inte är dyrare än den är beror på att vi inte plockar upp hela notan själva. En del skjuts över på framtida generationer, som får ta kostnaden av klimatförändringarna. Betalar vi allt själva kommer vi dels att konsumera mindre av sådant som producerar stora utsläpp, dels skapas incitament för att utveckla och använda koldioxidsnål teknik.

Lagstiftarna bestämmer att om vi ska resa måste det ske med mindre utsläpp och ger en fördel till den som kan leverera detta. Men lagstiftarna väljer varken vilken teknik eller vilket företag som är bäst för uppgiften. Det lämnas åt marknaden.

En gång i tiden försökte också amerikanska politiker införa ett pris på koldioxid. Men det lyckades aldrig – oljelobbyn och fossilhögern satte stopp. Vi européer var däremot mer lyckosamma.

Redan 2005 fick EU ett utsläppsrättssystem på plats och koldioxid fick ett pris. Det har successivt stramats åt, priset har stigit. Det är långt kvar, men unionen har kommit längre än någon annan stor ekonomi i omställningen.

Risken är att det hela slutar i ett subventionsrace med en tydlig protektionistisk dynamik mellan USA och EU – och inom Europa

Förra året bytte Joe Biden plötsligt strategi. Försöken att sätta ett federalt pris på koldioxid övergavs. Industripolitik är det nya name of the game. 400 miljarder dollar ska satsas på omställningen – det mesta genom direktsubventioner till företag i form av skatteavdrag.

I den bästa av världar skulle USA också ha ett utsläppsrättssystem eller en skatt på koldioxid. Men politik är det möjligas konst. Att världens största ekonomi gör något för att få fart på omställningen är nödvändigt. Och att en hel del dollar lär förslösas är framför allt till sorg för amerikanska skattebetalare.

Värre är att det skapat ett tryck också på EU att byta modell. Amerikanska subventioner går till företag som producerar på amerikansk mark. Det snedvrider konkurrensen. Europeiska företag funderar på att ta sig över Atlanten. Såväl näringslivet som regeringar i Europa ropar på egna stödåtgärder – i strid med EU:s regelverk.

Kommissionen är i full färd med en översyn. Risken är att det hela slutar i ett subventionsrace med en tydlig protektionistisk dynamik mellan USA och EU – och mellan Europas länder. Det skulle skada både omställningen och skattebetalarna, samt den transatlantiska relationen.

Washington lär inte skifta spår, men har signalerat öppenhet för justeringar för att tillgodose invändningarna från sina allierade. Det är detta EU-kommissionen måste ta fasta på. Bryssel får inte låta Biden kvadda den egna – bättre – modellen.