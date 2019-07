Ledare: En handelsresande i begagnade lögner

Skulle du köpa en begagnad bil av den här mannen? Would you buy a used car from this man? Mannen var Richard Nixon. Det misstroende som frågan uttryckte var berättigat. Ledande politikers moraliska karaktär är inte utan betydelse.

Det är därför något av ett mysterium att det brittiska konservativa partiet, Tories, nu tycks vara redo att köpa en svårt begagnad, stor, fet Brexit-lögn av en man om vars karaktär det enligt tillförlitliga bedömare inte råder några tvivel. Den har gång på gång befunnits vara skröplig.

Om inte himlen faller ner kommer Boris Johnson under tisdagen att koras till de konservativas nya partiledare och därmed också till brittisk premiärminister. Publicisten Max Hastings, en gång i tiden den dåvarande journalisten Johnsons chefredaktör, tecknade nyligen ett karaktärsporträtt av den blivande regeringschefen i The Guardian. Det var inte smickrande. Inte för Boris Johnson. Inte heller för ett parti som efter att ha skiljt agnarna från vetet väljer agnarna.

”Värdighet är fortfarande av betydelse för offentliga ämbeten, och Johnson kommer aldrig att ha någon”, skrev Hastings och fortsatte: ”Men en än värre brist är en feghet som tar sig uttryck i villigheten att inför varje publik säga vad han tror att den kommer att gilla mest…”

God save the queen? Räcker inte. Gud hjälpe oss alla!

Under kampanjen inför EU-omröstningen turnerade Boris Johnson i en röd kampanjbuss på vars långsida man i stora bokstäver kunde läsa att Storbritannien varje vecka skickar 350 miljoner pund till EU, pengar som istället borde gå till den nationella sjukvården. Det var kanske inte en hundraprocentig lögn. Storbritannien är verkligen nettobetalare till unionen, men den rätta summan ligger någonstans mellan 160 och 250 miljoner (beroende på ur man räknar) och det är synnerligen oklart i vilken utsträckning sjukvården kommer att få ta del av denna tänkta veckovinst efter EU-sortin.

Låt oss kalla formuleringen på bussen för taktisk felinformation. Boris Johnsons försäkran om att han kommer att kunna lösa alla de Brexit-problem, inklusive den irländska gränsfrågan, som fick Theresa May på fall kan däremot, och det redan nu, betecknas som en ren och skär lögn, en lögn som dessutom borde vara dödare än Monty Pythons papegoja.

Men Boris Johnson lyckas ändå sälja den till sina partivänner. Hur ska man förklara det? Tories är, framhåller många bedömare, ett parti i existentiell ångest, ett parti som känner undergångens råa andedräkt i nacken. Rädslan är inte helt obefogad.

Som tidningen Economist nyligen framhöll i ett temanummer om konservatismens kris står det på flera håll i västvärlden illa till med tidigare ansvarstagande och statsbärande liberal-konservativa partier. Väljarna sviker, opinionssiffrorna dalar. Så ser det ut i Tyskland och Spanien. I Frankrike och Italien är den traditionella högern i det närmaste förintad. I USA och Storbritannien har de konservativa partierna visserligen makten, men till priset av att de kastat sina traditionella värderingar överbord, konstaterar Economist.

Skrämda av populistiska, reaktionära och irrationella strömningar har både de amerikanska Republikanerna och de brittiska konservativa enrollerat sig hos två politiska kondottiärer som aldrig tvekar inför att sätta egenintresset främst.

Genom att ge Johnson det fina jobb han tycker rättvisan kräver gör Tories framtiden ännu osäkrare inte bara för det egna partiet och det egna landet utan i värsta fall för världen. När spänningen nu ökar i Hormuzsundet är det Donald Trump och Boris Johnson vi ska förtrösta på. God save the queen? Räcker inte. Gud hjälpe oss alla!