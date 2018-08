Så ser det ut runt om i Europa: de partier som burit upp de liberala välfärdsstaterna krymper (Frankrike, Tyskland) eller kapas av sina ytterflanker (Storbritannien).

William Butler Yeats dikt ”The second coming”, har på goda grunder närmast citerats sönder under de senaste åren: ”Things fall apart; the centre cannot hold".

Sverige är ett samhälle byggt på kompromisser och intressekoalitioner. De två stora partier som i decennier utgjort maktens ankarplatser har i sig själva varit kompromissproducerande koalitioner. I Socialdemokraternas fall har det handlat om en allians mellan sociala grupper (LO-kollektivet och den medelklass som vuxit fram ur välfärdsprojektet). Moderaterna har i högre grad varit en ideologiskt grundad koalition, ett liberal-konservativt samlingsparti.

Resultatet blir i båda fallen att partiet rämnar.

Dessa koalitioner är nu på väg att lösas upp. En av orsakerna är att "arbetarrörelsen" och "borgerligheten" inte längre trovärdigt kan göra anspråk på att göra upp om hur landet ska styras. I en globaliserad värld är den makt som kan utövas inom ett nationellt ramverk begränsad. De traditionella maktpartiernas existentiella kris är så sedd snarare en orsak till framgångarna för nynationalister och populister än en följd av dem. Svåra tider för systemvårdare. Goda tider för systemhatare.

Olof Ehrenkrona, en av Moderaternas mest erfarna intellektuella profiler, formulerade förra vintern en intressant iakttagelse i en intervju med Expressens politiske reporter Torbjörn Nilsson: ”Det här är högerns 1968.”

Det som hände 1968 (och de följande åren) var att den svenska modellen attackerades av en antiliberal rörelse som beväpnad med vänsterretorik krävde ett helt annat samhälle. I dag sker något liknande, men retoriken och idealen är nu hämtade från det tidiga 1900-talets antidemokratiska nationella höger.

Den avgörande skillnaden är dock, som många påpekat, att 68-revolutionärerna aldrig fick något folkligt eller parlamentariskt genomslag. Dagens studentrevolutionärer, Jimmie Åkesson och hans gäng från Lunds universitet, leder däremot ett parti som kan bli riksdagens största.

Den demokratiska vänstern, socialdemokratin, förlorade valet 1976 men gick ändå jämförelsevis oberörd genom de röda åren. Den anständiga högern, Moderaterna, är i dag på ett helt annat sätt sårbar för attackerna från samtidens systemhatare. Moderaterna härbärgerar vid sidan av sina vuxenliberaler både maktberoende kommunpolitiker och en sociala medier-beroende fiskmåshöger (skränig, aggressiv, släpper gärna skit på omgivningen). Båda dessa grupper tycks vara småsugna på en ny allians, nu med SD.

En valframgång är vad som krävs för att Ulf Kristersson ska lyckas hålla dem i schack. Går det i stället dåligt för M, är risken uppenbar att såväl kommunpolitiker som fiskmåsar överger det läckande fartyget till förmån för ett skepp med bättre proviantering. Eller också söker hela partiet nynationalistisk nödhamn, vilket rimligen skulle tvinga liberala moderater att mönstra av. Resultatet blir i båda fallen att partiet rämnar.

Det vore djupt olyckligt. Moderaterna är en viktig stabilisator i det svenska samhället.

KD brukar räddas av moderata stödröster. I år vore det bättre om kristdemokrater stödröstade på M.