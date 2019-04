Låt den tråkiga normalpolitikern återuppstå

I den kristna traditionen är påsken korsfästelsens och uppståndelsens helg. DN:s ledarredaktion tar fasta på det senare. Vad eller vem borde återuppstå? Det saknas inte kandidater. Vi vill ändå särskilt lyfta fram en ofta förtalad eller förbisedd gestalt: den tråkiga normalpolitikern.

Det var han som en gång i tiden, klädd i illasittande grå kostym, bar sin portfölj som det sista ämbaret vatten från det ena sammanträdesrummet till det andra i regeringskansliet. Det var han och hon (för så småningom kunde man vara tråkig också i pumps) som för inte så länge sedan, klädd i mer välsittande kostym eller dräkt, eskorterades av sin pressekreterare från den ena korridoren till den andra i Bryssels bunkersystem.

Det var de som byggde det ganska välfungerande samhället: utredning för utredning, votering för votering, reform för reform. Och vad blev tacken? Rop efter en helt annan sorts politiker, som talar ”folkets språk” och ”går genom rutan” (helst efter att först ha gått på vatten).

Överallt vinner karismatiska och underhållande politiker terräng och val.

Överdrifter? Förstås. Man kan säga en hel del om regeringen Löfven, men man får inte känslan att den i sin helhet platsar i ”Så ska det låta”. Den tråkige politikern finns fortfarande, men man kan befara att tråkigheten långsamt men säkert upphör att vara normaltillståndet.

Överallt vinner karismatiska och underhållande politiker terräng och val. De uppträder i två grundtyper, som skenbart är varandras motsatser. Den ena sorten träder fram som brinnande andar, besatta av att rädda ”nationen” eller ”folket” från akuta hot. De är den samtida populismens igelkottar, för att låna den politiske filosofen Isaiah Berlins metaforik i den klassiska essän ”The Hedgehog and the Fox”. De behärskar en enda stor sak, men de behärskar den mycket väl, övertygande gör de anspråk på att vara de enda som kan uttolka och förverkliga nationens eller folkets sanna vilja.

Den andra typen verkar inte bry sig så mycket om detta med den ”sanna” viljan. De utgår i stället från att folk vill en massa olika saker hela tiden, och ska man vara framgångsrik i politikbranschen måste man därför vara trygg i sin värderingsflexibilitet. Det viktigaste är att publiken inte har tråkigt. Politiker av denna typ är, med Berlins bild, populismens rävar. De kan använda många olika trick för att knipa hönan.

I ”Jesus Christ Superstar”, den starkt påskanknutna rockoperan från 70-talet med musik av Andrew Lloyd Webber och text av Tim Rice, förmodas Jesus felaktigt vara både en politisk igelkott och en dito räv. Lärjungen Simon Seloten vill övertala honom att erövra den politiska makten genom att vädja till de jublande folkmassornas antipatier mot Rom: ”Keep them yelling their devotion/But add a touch of hate at Rome”. Kung Herodes å sin sida ser i Jesus en slipad bedragare och trickster, och provocerar honom med krav på konststycken och mirakel: ”Prove to me that you´re divine/Change my water into wine”. Jesus låter sig varken frestas eller utmanas.

Dagens politiska frälsare har inga hämningar i dessa avseende. De adderar gärna en smula hat till sina eldande tal, ofta riktat mot dagens ”Rom”, det vill säga ”etablissemanget”, och de vill gärna att vi ska tro att de kan förvandla vatten till vin. Och trots att igelkotten och räven är så olika blir de allt bättre på att samverka, ibland i en och samma politiker, förmodligen allt oftare i en och samma regering eller i ett och samma regeringsunderlag. Och vad de än försöker få oss att tro: det kommer inte att bli roligt.