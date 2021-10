Ledare: SD-samarbetet tar fram det sämsta i Moderaterna

Även andra partier har problematiska rötter, konstaterade Ulf Kristersson (M) när han i SVT:s Agenda fick frågan om inte Sverigedemokraternas bakgrund i vit-maktrörelsen försvårar relationen mellan partierna. Några problem med SD-företrädares rasistiska uttalanden såg han inte, när han senare pressades på den punkten i en intervju i Aftonbladet. Och på onsdagen bad finansministerkandidaten Elisabeth Svantesson (M) mer eller mindre om ursäkt för att hon beskrivit Sverigedemokraternas politik som rasistisk, när hon intervjuades i SVT:s 30 minuter.

I detta finns en del av svaret på frågan: Vad gör ett SD-samarbete med Moderaterna?

Det var inte särskilt länge sedan som den ständigt puttrande främlingsfientligheten hos Sverigedemokraterna innebar att det var omöjligt att ”samarbeta, samtala, samverka, samregera” med partiet. Nu blundar M-företrädare för sådant – eller, ännu värre, skyler över, förminskar och försvarar.

En annan del av svaret återfinns i de sakpolitiska utspel som gjorts det senaste året, vars innehåll ska klubbas på den moderatstämma som inleds på torsdagen.

I april presenterade Ulf Kristersson under buller och bång ett nytt integrationsprogram. Det stora numret var minskad invandring. Frågan om hur folk ska komma in på arbetsmarknaden formulerades om till en om hur människor inte ska kunna komma in i landet.

När det gäller att bekämpa arbetslösheten är huvudförslaget i sin tur ett ”bidragstak”. Som om huvudproblemet på svensk arbetsmarknad vore att det är glassigt att sakna sysselsättning, inte att det finns för få enkla jobb och att för många saknar rätt kompetens för de kvalificerade arbeten som finns.

När det politiskt möjliga reduceras till M:s och SD:s minsta gemensamma nämnare, då återstår däremot bara en räcka repressiva åtgärder.

Och när M i förra månaden presenterade sina recept mot gängkriminaliteten handlade det närmast uteslutande om sådant som terrorlagstiftning mot gängen och visitationszoner. Samtidigt som polisen är tydlig med vikten av förebyggande insatser för att bryta rekryteringen.

Det som kännetecknat Moderaternas sakpolitiska utspel är alltså ett smalt fokus på ”hårdare tag”, oavsett om det handlat om integration, arbetslöshet eller gängkriminalitet. Och trots att det är uppenbart att samhällsproblemen också kräver att politiken skapar möjligheter – för att ta sig in i det svenska samhället eller på arbetsmarknaden, för att finna en framtid via skola och jobb i stället för hos gängen.

Moderata policyproffs begriper så klart det här. Den som gräver ner sig i partiets program hittar bra saker: tidiga språkinsatser, satsningar på praktik och nystartsjobb.

Men det är inte dessa som prioriteras. Det är inte dem Moderaterna högtidligt lovar väljarna att genomföra.

Varför har det blivit så?

Därför att den nya relationen till SD kräver det. Det handlar dels om att M genom närmandet suddat ut den skarpa skiljelinjen mellan de två partierna. Det finns en grupp väljare på marginalen. Och de vill ha hårdare tag.

Det handlar också om Ulf Kristerssons fokus på det som Moderaterna och Sverigedemokraterna ”tycker lika om”.

Varför göra sig besväret att lansera seriösa reformer av arbetsmarknaden om M-ledaren bara tänker göra det som Jimmie Åkesson är intresserad av?

Kristersson hånar idén om att kompromissa över den gamla blockgränsen, på områden där det finns skillnader. Men faktum är att när borgerliga partier och Socialdemokraterna kompromissar kan det bli rätt bra: Flexiblare arbetsrätt och stöd för omställning, som i den las-uppgörelse som januariavtalet tvingade fram, till exempel. När det politiskt möjliga reduceras till M:s och SD:s minsta gemensamma nämnare, då återstår däremot bara en räcka repressiva åtgärder.

Samarbetet med Sverigedemokraterna innebär att moderata företrädare sätter sig i intervjuer och bortförklarar partnerns rötter och rasism. Någon sakpolitik för ”att ta tag i Sverige” producerar det heller inte.