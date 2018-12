Lena Andersson: Arnault-domen är en katastrofal triumf för robotsamhället

Det finns något outsägligt över mänsklig samvaro. Relationens essens yttrar sig inte genom språk och det språk som används har inte sällan andra innebörder och avsikter än det språkliga innehållet anger. Parterna är införstådda med detta, de vet att verklighetsförståelse bygger på en sammanvägning av uttalat och outtalat, av vad som är och vad som förevarit, av kroppsspråk och handling. Tillvaron utgörs av skeenden, inte av upphackade fragment.

Lagarna kan omöjligen vara lika komplexa och subtila som människans psyke. Texten är stum, människan rörlig, hon tolkar och underförstår. Det är därför vi har domstolar med jurister av kött, blod och mänskliga hjärnor. De är satta att försöka förstå människors handlande, inte bara deras ord.

Om rättsprocesser inte handlade om tolkning och värdering behövdes inga domstolar. Lagen skulle räcka, plus automater som tillkännager påföljder.

Vi lever i en tid som på många områden anstränger sig för att nå just ett sådant tillstånd av tolkningsfri stumhet, ett fjärmande från människans mänsklighet och särart: det dialektiska förnuftet som bedömer, jämför och resonerar. Naturvetenskapens säkra data är vårt ideal, roboten vår förebild. Den resonerar inte och har aldrig fel i mätandet av den lösrivna enskildheten, men misstar sig oavbrutet på helheten.

Efter domen i hovrätten mot Jean-Claude Arnault, där denne i måndags mot sitt nekande fälldes för två fall av våldtäkt mot samma kvinna, finns det skäl att oroa sig för att det tolkningsfria människoidealet har trängt in även i rättsväsendet. Verklighetsförståelse tycks ha ersatts av ett mer robotartat och positivistiskt synsätt.

I Arnault-fallet har rätten lagt all sin möda på tre enskildheter och helt bortsett från att bedöma hela bilden. Har det gått till på det sätt som målsäganden hävdar eller inte? Sov hon eller inte? Var trycket runt nacken hårt nog för att under några ögonblick kvala in i kategorin tvång och våld fastän samlaget var ömsesidigt? Svaren fastslås och saken är klar. Arnault buras in på mycket lång tid.

Om juristerna inte hade robotiserat sig skulle målsäganden – också när hennes berättelse om de sexuella händelserna hade befunnits tillförlitlig – omöjligen kunnat få gehör för att hon efter det första brottet säger sig vara livrädd för Jean-Claude Arnault. Hon har inga band till honom men börjar nu, hjälpt av sin väninna fastän denna har kännedom om vad som ska ha hänt, att träffa honom så smått, på litteraturaftnar och sena middagar.

Vid ett tillfälle följer hon så på nytt med honom hem till den lägenhet där hon upplevde det tidigare övergreppet, lägger sig i samma säng som den gången och somnar tätt intill honom.

Detta förlopp borde givetvis ha fått rätten att inse hur målsäganden själv vid tillfället såg på den som våldtäkt rubricerade handlingen två månader tidigare: som mindre allvarlig, uppenbarligen. För när alla andra möjligheter står till buds går man inte och lägger sig att sova med sin våldtagare.

Mer elaborerade psykologiska förklaringar kan förstås frammanas, men de blir för krystade. Den rimliga slutsatsen av agerandet är att vad som än skett vid det förra sexuella mötet anser inte målsäganden att det är något att bura in mannen för. Men rätten avstår från tolkning, den ägnar sig åt mätdata.

Juristen Maria Abrahamsson resonerar intressant på sin blogg om hur domstolen i detta fall helt har avstått från att bedöma kontexten till förmån för ett rent mekaniskt registrerande av två händelser. Domstolen borde, skriver hon, ha uppmärksammat hur omständigheterna gör att straffvärdet på brotten sjunker avsevärt, och därmed påföljden, men det har den negligerat totalt.

Av förundersökningsprotokoll och tingsrättsdom framgår det entydigt att målsäganden och väninnan beter sig ändamålsenligt om syftet är att fördjupa mötet med Arnault, och oändamålsenligt om syftet är att undvika en skrämmande förövare. Människor bör betraktas som rationella.

Svenska staten har nu alltså satt en människa i fängelse i två och ett halvt år för sexualbrott som för offret vid tiden då de inträffade inte sågs som värre än att det var värt att sova med mannen på nytt och omsider resa till Paris med sitt barn för att även träffa honom där.

Detta efter att han ska ha begått handlingar som motiverar ett långt frihetsberövande. Något är definitivt skevt här, kanske till och med ruttet.

Det allvarliga brottet våldtäkt tycks helt enkelt inte motsvara hur målsäganden och väninnan vid tidpunkten uppfattade saken; våldtäkt förefaller vara fel beteckning och leda tanken fel. Riksdagen bör verkligen fundera noga på om den numera stiftar sexuallagar som inte står i samklang ens med brottsoffrens rättskänsla. Det är både bisarrt och demokratiskt förkastligt.

När sedan också juristerna frånträder sitt uppdrag att tolka och dra slutsatser utifrån skeenden och beteenden, och i stället gör sig tidstypiskt stumma, i avsaknad av verklighetsförståelse, är det inte bara en politisering av rättsstaten vi ser, utan en robotisering av den. Och då har vi avskaffat den.

Lena Andersson är författare och fristående kolumnist i Dagens Nyheter.