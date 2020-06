Lena Andersson: Vad tycker de gängkriminella om sig själva egentligen?

I söndagens ”Agenda” (SVT 31/5) visades ett reportage om operation Rimfrost, polisens särskilda insats mot gängvåldet och skjutningarna. Det var nedslående. En av poliserna i fält deklarerade att vi får vara glada om den här typen av brottslighet bara har ökat lite grann om tio år. En av de unga männen i inslaget klagade på att polisen saknade respekt – för systrar och mammor i sjal. Den stormade in utan att beakta kvinnornas behov av sedlighet.

Djupt inbäddat i reportaget fanns dock en ljusglimt, så svag att den knappt märktes. Det var när en av ynglingarna som anträtt brottets bana föreställde sig polisens och allmänhetens syn på dem: ”De vill att vi ska döda varandra, de bekämpar inga brott. Man blir misstänkt, man släpps. Folk vill inte betala för oss när vi sitter inne.”

Det är förstås möjligt att hans syfte bara var att normkritiskt visa vilken nedvärderande syn folk har på gängen och våldet, att han kände sig missbelåten, diskriminerad och kränkt. Men jag tror mer på att han för ett avklarnat ögonblick såg sitt eget och gruppens beteende utifrån, och sa som han gjorde i full vetskap om att de bryter mot människans mest naturliga och grundläggande lagar. Han uttryckte sig som om han faktiskt önskade att polisen skulle få stopp på dem, men misströstade. När han beklagade att Rimfrost ”är värdelöst”, vilket vi kommer att se ”när de är klara med sin slutrapport”, lät han som en kriminolog eller bekymrad kommunalpolitiker.

Är det något dessa grupperingar förstår sig på är det behovet av bestraffning av dem som bryter mot spelreglerna. Deras värdesystem är fel, men det bygger inte på nollställd liknöjdhet. I princip har de därmed också etisk potential att sätta sig in i omvärldens leda och ursinne inför deras destruktivitet.

Om det inte i hjärtat och tanken på var och en finns ett utrymme mellan det som är och det som kunde vara saknas varje möjlighet till förädling. Först när detta utrymme erkänns går det att komma till tals med våldsverkare. Anser de inte att de gör något fel utan är nöjda och belåtna med sina val når samhället ingenstans. Men så länge de vet att de skulle kunna bättre finns en liten chans. Och först då kan materiella samhällsinsatser vara till gagn. Saknas idén spelar den materiella belägenheten ingen roll.

Det som krävs är att individen äger tillgång till en i huvudet föreställd bättre version av sig själv.

Det som krävs är att individen äger tillgång till en i huvudet föreställd bättre version av sig själv. Ett ideal inom det möjligas ramar, en version av jaget som ser värdet i vanlig gnetig hygglighet och hederlighet, och inte försöker dribbla bort det med specialklausuler och undantag för just mig och just oss just nu.

I Bengt Ohlssons nya roman Midsommarnattsdrömmar (Albert Bonniers förlag) ges ett fasaväckande porträtt av en fjortonårig pojke, Morgan. Det han saknar är just tillgången till en i huvudet föreställd bättre version av sig själv. Allt som kan finnas är det vi ser, inte det vi kan tänka oss. Loj och ouppmärksam svarar han på tilltal när det passar honom och avböjer temperamentslöst att hjälpa sina föräldrar med de enklaste saker, som att bära en väska från bilen. Han gör det han har lust med för han duger som han är, tycker han, om han tycker något alls.

Genom sitt utstuderade ointresse sätter han många välvilliga människor i arbete. De vuxna tror att han är olycklig och vinnlägger sig om att visa hur viktig han är och undviker alla former av kravfyllda påpekanden eller förväntningar. Föräldrarna fungerar som hans betjänter. Rädda att verka auktoritära har de allt ansvar men inga befogenheter.

Morgan möter omsorgerna med högdragen indolens. När omgivningen kommer på sig själv med att vilja utsätta honom för umbäranden som skulle ruska om och få honom mindre självupptagen, drabbas de genast av så dåligt samvete att de betjänar honom ännu mer påpassligt.

I den stund han blivit vuxen och föräldrarna ordnat en lägenhet åt honom bryter han med dem, inte aggressivt eller ilsket, utan med samma likgiltiga brist på hänsyn som han gör allt annat. Oberörd glider han genom våndan han skapar. Morgan är en rakt igenom asocial person. Han är också en variant på Bibelns parabel om den förlorade sonen, avkomman som alla står på knä för därför att han är så bortvänd.

Eftersom Morgan är nollställd finns där inget högre jag att hoppas på. En ansträngning från hans sida skulle antyda att det fanns ett ideal att sträva mot. Men vad är den vetenskapliga evidensen för det? Ingen alls givetvis. Därför måste Morgan duga som han är, för hur skulle han kunna vara på något annat sätt? Bengt Ohlsson har med detta porträtt, utgörande en liten men signifikant del av romanen, skapat en samtidmänniska helt renons på idealism.

”Agendas” reportage ingav först samma otäcka doft av flegma och slö liknöjdhet inför samhällets uppoffringar och eviga lirkande. Men de här unga männen äger trots allt en större vitalitet och fantasi än Morgan. Ynglingen som beklagade att polisen är för släpphänt som inte burar in dem ordentligt verkade ändå inse att det han gör är bedrövligt.

Det är inte mycket att bygga en förhoppning på, men den insikten är förutsättningen för all förändring.