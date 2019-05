Lisa Magnusson: Abortmotståndarna kunde väl åtminstone sluta hyckla

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Tove Ditlevsens gamla skandalroman ”Gift” har just kommit i nyutgåva, och jag var först osäker på om det är en sådan där bok som bara är bra när man är tonåring. Men tiden visade sig ha gjort den till en klassiker: ständigt angelägen, evigt aktuell.

Nu får den mig att tänka på abortdebatten, den som aldrig tar slut, som återkommer gång på gång. Tyvärr ständigt angelägen, tyvärr evigt aktuell.

När Tove Ditlevsen var ung, under och efter andra världskriget, var det olagligt att avsluta en graviditet i Danmark. Men hon gjorde det ändå, för alternativet var inte något alternativ för henne. Hon kände så starkt att hon inte ville ha något mer barn. Inte just där, inte just då.

Barnet som aldrig fick bli växte upp som en skugga bredvid hennes andra barn, skriver hon, hon kunde inte låta bli att hela tiden räkna ut hur gammalt det skulle ha varit, hur många år och månader: ”Jag ångrar inte min handling, men i sinnets dunkla labyrinter finns ändå svaga spår som efter barnfötter i fuktig sand.”

Det är vemodigt, men så är det ibland med beslut. Det finns inget rätt eller fel, bara nödvändigheten. Och ingen förutom kvinnan själv kan avgöra vad den är.

Har ni någonsin hört någon tala om dessa kvinnors liv som heliga och värda att bevara?

Detta är något de tycks glömma som argumenterar för livets helighet. Att abortförbud inte eliminerar aborter, det bara försvårar dem, och leder till misär och lidande. Antingen för att kvinnor tvingas bära, föda och kanske också fostra barn de inte vill ha. Eller för att de riskerar sina egna liv i olagliga ingrepp.

Tove Ditlevsen förödmjukades hos läkare efter läkare i Köpenhamn: att hon hade fräckheten att be om en fosterfördrivning! Till sist fick hon halvhjärtad hjälp av en mycket dyr och mycket föraktfull läkare som inte förklarade stort mer för henne än att det nu gällde att hon började blöda inom de närmaste dagarna, annars var det illa.

Blodet kom aldrig.

Hon svalde då på eget bevåg 20 tabletter kinin som hon fått av en väninna, i pur desperation. Inget blod. Först när hon lyckats fabricera ett missfall med hjälp av ytterligare en väninna beviljades hon nådigt en skrapning.

Hon genomgick detta, eftersom alternativet inte var ett alternativ.

Samma sak har det varit för kvinnor i alla kulturer, i alla tider. Aborter är i praktiken omöjliga att förbjuda. Och skälet till det är att abort bara är en lösning, inte problemet i sig. Problemet är oönskade graviditeter.

Den mormonska författaren och sexbarnsmamman Gabrielle Blair har egentligen tänkt det bäst, hon kan refereras som följer: Om man vill stoppa abort, måste man förhindra oönskade graviditeter.

Det finns självklart ofta åtgärder som kvinnor kan vidta för att inte bli med barn, men i grunden handlar alla oönskade graviditeter om att män får utlösning inuti kvinnor när de inte borde ha fått det.

Det är med andra ord på mäns kroppar, sexualitet och beteende man bör fokusera om man nu verkligen vill förhindra abort.

Detta struntar förstås abortmotståndarna i. I exempelvis USA, där livsfundamentalisterna nu håller på att driva igenom abortförbud i flera delstater, är engagemanget noll och intet för att arbeta förebyggande i syfte att förhindra oönskade graviditeter. Tvärtom finns i detta läger ofta också ett motstånd mot preventivmedel som kondom, p-piller och så vidare. Och inte bryr sig abortmotståndarna om de barn som väl har fötts; gå med dem som det vill.

Det finns dessutom en överlappning mellan den grupp som vill förbjuda abort och den grupp som förespråkar dödsstraff; intressant nog är de ofta samma personer.

Den absoluta principen om livets helighet är alltså inte särskilt absolut, när man synar den närmare. Den handlar enbart om det liv som gror inuti kvinnor. Somliga känner inte bara starkt att just detta liv borde bevaras, utan anser också att denna känsla är mer värd än kvinnors rätt till sina egna kroppar.

Då kunde de väl åtminstone vara ärliga om det, i stället för att låtsas att det handlar om livets allmänna helighet? Då borde de sluta hyckla om att de skulle värna själva människan.