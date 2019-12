Lisa Magnusson: Bekvämt att uppehålla sig vid en viss svensk tonårstjej

Årets person i Time blev Greta Thunberg. Och knappt hann folk försmädligt påpeka att även Hitler förärats den titeln förrän hon höll ett tal där hon sade om världens ledare att hon ska put them against the wall, alltså ställa upp dem mot väggen. I klartext: arkebusera dem.

Det var ett utslag av svengelska, förstås. En direktöversättning av det oöversättbara svenska uttrycket ”att ställa någon mot väggen”, det vill säga att hålla någon ansvarig. Det förtydligade Greta Thunberg på Twitter.

Men då hade redan en bild av henne med ett skjutvapen i hand hunnit spridas över världen, och väckt uppståndelse i internationell media. Trots att den faktiskt inte föreställde henne, utan en annan svensk tjej, visserligen mycket lik henne.

Detta är vådan av att en fråga görs synonym med en enda person – särskilt då det gäller en av vår tids absolut viktigaste frågor: klimatet.

Detta sker inte i brist på bättre vetande, utan i berått mod

Mäktiga marknadskrafter har mycket att förlora, i ett kort tidsperspektiv. De gör allt för att bromsa. Det är också uppenbart att en hel del politiker är mer intresserade av sin karriär, av att göra sig populära, än av att leda.

Många människor har heller ingen lust att ställa om. Det är ju besvärligt. Tacksamt då att i stället uppehålla sig vid vad en viss svensk tonårstjej gör och inte gör.

Parallellt med helgens skvaller om Greta låg klimatförhandlingarna inte stilla – de gick bakåt. Detta sker inte i brist på bättre vetande, utan i berått mod. Allt för att stora utsläppsländer som USA, Australien, Brasilien och Japan prioriterar sin ”rätt” att fortsätta med business as usual, på bekostnad av hela världen.

Diskrepansen mellan vad vetenskapen manar oss att göra genast, helst i går, och vad vi faktiskt gör blir bara större och större. Och det är så sorgligt. Alla vet ju att vi måste fixa detta. Men så få tycks vara beredda att offra ens lite av sin bekvämlighet för att det ska ske.