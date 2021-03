Lisa Magnusson: Britney Spears sammanbrott blir tydligt först i efterhand

Det finns inget mer onaturligt sätt att förhålla sig till berömmelse än att vara avslappnad inför det. Ni vet så där som till exempel arenarockaren Bruce Springsteen har lyckats vara. Det är till stor del därför inte minst svenskarna älskar honom: Han är ju så jordnära, bossen!

Men den mest sunda reaktionen på att vara upphöjd, en stjärna, är att förlora förståndet. Många är kändisarna som beskrivs som divor, excentriska små svin, narcissister. De har helt enkelt börjat tro på alla runt omkring dem som säger till dem att de är sååå bra, bättre än alla andra, som ber om deras autograf, vill krama dem och ta ett foto med dem, vill ha allt mer av dem.

Några flippar ur på riktigt. Som Britney Spears.

Det var som att jag inte förstod vidden av det när det väl hände. Och det tycks ingen annan heller ha gjort, förrän nu långt efteråt.

Hela tiden förföljdes hon av paparazzis, varje litet steg hon tog dokumenterades och ledde till stora bildreportage med elaka kommentarer om hur hon såg ut, att hon tappat allt.

I New York Times nya dokumentär, ”Framing Britney Spears” (TV4 Play), porträtteras en kvinna som jobbat hårt ända sedan barnsben. Hon skulle bli något. Och hon hade verkligen Det, säger de som träffade henne när hon fortfarande bara var en kolbit och ännu inte pressats till en diamant. Hon blev programledare för ”Disneyklubben”. Sedan gjorde hon kometkarriär med den svenskskrivna dängan ”Baby one more time”. Ännu mer i ropet blev hon när hon blev tillsammans med sin kollega, popstjärnan Justin Timberlake.

Ständigt fick hon närgångna frågor om hon fortfarande var oskuld, och så vidare, och – efter att paret gjort slut – vad hon hade gjort för att stackars Justin Timberlake skulle lämna henne.

Hon gifte sig strax med någon slusk och sedan gick allt fort: de fick två barn med kort mellanrum, hon drabbades av en förlossningsdepression, de skilde sig, en uppslitande vårdnadstvist tog vid, samtidigt som hon arbetade på. Och hela tiden förföljdes hon av paparazzis, varje litet steg hon tog dokumenterades och ledde till stora bildreportage med elaka kommentarer om hur hon såg ut, att hon tappat allt som hon en gång haft. Att hon var en dålig mor, en dålig kvinna.

2007 kom så sammanbrottet, då hon rakade av sig håret på en frisersalong i Los Angeles. Därefter blev hon bokstavligen omyndigförklarad och har fortsatt vara det, samtidigt som hon uppträder med stora shower som förr. Hennes pappa skriver jobbkontrakt och bestämmer vad hon ska göra och styr över hela hennes ekonomi, mot hennes vilja.

Jo, det är extremt. Men också en illustration av vad nöjesindustrin handlar om. Superkändisarna är i själva verket inte beundrade stjärnor, utan cirkusfreaks i bur som andra leker med, allt omildare, och till sist sliter i stycken.