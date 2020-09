Lisa Magnusson: Coronavårdarna kan inte ens få en banan utan att det ska presenteras som en lyxig present

Tänk att gå till jobbet och rädda liv, dag efter dag. Tänk att till och med göra det i en främmande och skrämmande situation där man riskerar sitt eget liv. Utan de vårdanställda – undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, ambulansförare och alla andra – skulle vi inte ha klarat pandemin. Hur ska vi tacka dem?

Nog är det väl att räkna som en hedersbetygelse när allmänheten applåderar vårdpersonalen. Men när det är arbetsgivaren som gör det, och i stället för verklig ersättning?

Det moderata finansregionrådet Irene Svenonius, denna olycka för Stockholm, hade en idé. Hon slog sig själv för bröstet och framhöll att pandemin gett henne och hennes kollegor rätt (Expressen 12/5): ”Vi visade att man i vardagen inte behöver ha en organisation som är planerad utifrån krig eller kris.”

Det är som om hon inte begripit att skälet till att saker och ting fungerat är att människor har slitit ut sig till bristningsgränsen – och ibland förbi den. Att vården i Sverige – inklusive de tre storstadsregionerna som alla hade undermålig beredskap – har klarat ansträngningen hittills trots politikernas ”planering”, inte på grund av den. Och Irene Svenonius är inte den enda vars tack mest liknar ett hån.

De vårdanställda i Västernorrland har sämst lön i hela Sverige (SVT 28/7). Hur kompenserar regionen dem för deras insats under pandemins första våg? Vad får de för all övertid, i obekväma skyddsutrustning, under konstant stress? En senkommen löneförhöjning? Eller kanske en bonus, så har ju många andra regioner använt de pengar de fått av staten i samband med pandemin. På vissa håll tjänar personalen hundratals kronor mer per arbetspass.

Men inte i Västernorrland. Nej, där bidde det i stället ett lotteri med sex fruktkorgar i potten – vinnarna uppmanades att dela innehållet med sina kollegor. Regionen är alltså så snål att den inte ens kan ge de anställda en banan utan att presentera det som en lyxig present och göra ett stort nummer av det.

Nog är det väl att räkna som en hedersbetygelse när allmänheten applåderar vårdpersonalen. Men när det är arbetsgivaren som gör det, och i stället för verklig ersättning, i stället för att göra sitt yttersta för att arbetssituationen ska vara dräglig?

Man kan gott förstå den sjuksköterska som sade upp sig: Hon menade att det var så förnedrande att få en tårtbit som tack att det hade varit bättre med ingenting alls.

Kanske handlar den dåliga hanteringen av vårdpersonal inte bara om tanklöshet och arrogans. Måhända har det också att göra med idén om vårdyrken som en sorts kall. Många som jobbar i denna sektor är ju idealister – men de är inga volontärarbetande amatörer.

De är proffs. Och de är värda mer och bättre än futtiga fruktkorgar, torftiga tårtor och dumglada tillrop som osynliggör och infantiliserar deras viktiga arbete.