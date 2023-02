Lisa Magnusson: Därför hatar kaféerna oss som sitter med laptops

Kanske är det mitt gamla servitrishjärta som gör sig påmint, men jag trivs så otroligt bra på kaféer. I min gamla hemstad tillika kaféernas huvudstad, Paris, pågår dock en hätsk diskussion om ifall man ens ska tolerera sådana som mig: folk som sitter och håller på med sina laptops. Nej, hävdar allt fler ställen, och förbjuder detta rakt av.

Samma fenomen har drabbat mig även i Sverige, på ett hak dit jag gått ofta, så ofta att personalen sagt: ”Samma gamla vanliga?” när de fått syn på mig. Men en dag var det den bistra matronan som stod bakom disken. Hon informerade mig om att de nu infört datorstopp eftersom ”gästerna annars inte får plats”.

Jag såg mig omkring i den som vanligt halvtomma lokalen och tänkte att detta att ”gästerna annars inte får plats” givetvis var nonsens, att det handlade om allmänt teknikhat bara. Ni vet, som de där griffeltavlorna med passivt aggressiva meddelanden som finns på vissa kaféer, och som går ut på att nej, du får inte låna internet, för ”här ser vi varandra i ögonen”.

En dag var det den bistra matronan som stod bakom disken. Hon informerade mig om att de nu infört datorstopp.

Den känslan har för all del även jag ibland. Jag tänker mig att tillvaron stod på topp för sådär tjugofem år sedan, under slutet av 1990-talet, då internet fanns fast långsamt, och datorerna var bulliga och gulliga och stationära, som i Nora Ephrons gamla romantiska komedier. Först när det inte längre behövdes sladdar, när mobilerna blev smarta och datorerna smalnade av och kunde tas med överallt, intog it verkligen våra liv; började äta av våra själar.

Och under pandemin förändrades allt i grunden. Fler än någonsin jobbar på distans, delvis eller helt, datoristerna har sipprat ut från sina kontorsbås, och hem – och där känner de sig ensamma. Många av dem dras då till kaféerna, i grunden av samma skäl som folk alltid dragits till kaféer, tror jag. Visst är det en social grej. Ett andra vardagsrum, där man kan träffa vänner, bekanta, främlingar, allt sådant.

Men för mig är kaféet framför allt en plats där jag kan vara i min egen värld i världen. Lite som när man var barn och smög i väg med sin bok från en stojig middag hos familjevänner; man hör de andra ungarna leka i rummet intill, och man hör de stora prata och skratta. Man är inte ensam, man har bara valt att vara själv en stund. Det är en kravlös sorts mysig trygghet som är svår att återskapa som vuxen. Men det går – eller gick, tills kaféerna började få för sig att de är för fina för folk som sitter och läser och skriver digitalt.

Problemet uppstår när de kaféerna förvandlas till, tjaa, ett enda stort kontor.

Diskussionen i Paris har kretsat kring själva idén om att bevara kafékulturen. Men kafékulturen har aldrig varit bakåtsträvande, och har aldrig handlat om att vara ”social” som i ständigt tillgänglig för mingel. De gamla kaféerna skulle aldrig ha betett sig som dagens.

Vad hade det allra mest legendariska haket – Café de Flore – ens varit om Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus körts på porten för att de satt och läste och skrev? Eller, för all del: alla obegåvade författare och dåliga poeter med sina drömmar. Utan dem som läser och skriver, och ja, diskuterar, och umgås, ingen kafékultur.

Problemet uppstår när de kaféerna förvandlas till, tjaa, ett enda stort kontor där de som vill fika och umgås liksom blir som små öar i ett döda havet av folk som egentligen skulle passa bättre på något ställe som typ hette coworking space?

Jag förstår verkligen kaféer som vill motverka detta. Men förbud och uppläxningar om att man ska se folk i ögonen är fruktlösa. Bättre då att vara tydlig med vad som gäller, till exempel med en griffeltavla där det står: ”Vi vill inte ha en töntig aura här! Om du vet med dig att du kommer använda din dator på ett mellanchefigt sätt, vänligen bara gå härifrån.”

Läs fler texter av Lisa Magnusson här.