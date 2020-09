Lisa Magnusson: Din chef är inte psykopat, bara dålig

Det talas mycket om hantverk, med beundran. Där en gång ”fabrikstillverkad” var den största lyx man kunde tänka sig är det i dag det handgjorda som borgar för kvalitet.

Själva yrkesskickligheten är dock alltjämt nedvärderad. I stället har kompetens blivit något man antas läsa sig till – aldrig förr har vi varit så välutbildade som nu. Och de jobb som inte kräver en längre utbildning betraktas som ”enkla”.

Inte heller förväntas skomakare längre bliva vid sin läst. Nej, man ska göra karriär!

Som om det vore enkelt att exempelvis vara en riktigt bra servitris eller hemtjänstanställd, och inte krävde en hel massa erfarenhet och praktisk kunnighet.

Inte heller förväntas skomakare längre bliva vid sin läst. Nej, man ska göra karriär! Och med det avses alltså att stiga i graderna, att bli chef, och sedan chefens chef, ja the sky is the limit. Vilket medför att folk söker sig uppåt, i tron att detta är detsamma som att vara lyckad, trots att gott ledarskap till stor del handlar om personliga egenskaper som man antingen besitter eller inte.

Visst kan man gå fortbildningskurser och bli bättre, men alla passar verkligen inte att ha personalansvar. Den diskussionen har jag dock aldrig hört dryftas, åtminstone inte bortom kvällspressens skrikiga analys av bristande befäl: ”Så vet du om din chef är psykopat”.

Jan Guillou är inne på detta i den nya dokumentären om honom, ”Den överlägsne journalisten”.

”Risken med att bli för mycket erkänd är ju att då så blir man någon sorts chef”, säger han. ”Idealet är nog att vara lite så där till hälften erkänd.”

Ja, tänk vilken nåd att vara alldeles lagom framgångsrik. Det kanske rentav fler borde eftersträva: yrkesheder. Att vara tillräckligt skicklig på sitt jobb för att trivas och röna uppskattning, och veta att det räcker gott. Nog är arbetslivet – och livet – tillräckligt utmanande som det är. Ingen blir någonsin fullärd.