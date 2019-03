Lisa Magnusson: Fängelser är inte bara till för att straffa de skyldiga

Så kommer nu, sent omsider, fler verktyg mot terrorister. Häromdagen tog regeringen ännu ett steg till en lag som från och med augusti ska göra det olagligt att hjälpa terrororganisationer genom att rekrytera nya medlemmar, fixa med transporter, ordna möteslokaler och liknande.

Det ska också bli olagligt att stötta terrororganisationer genom att till exempel sälja vapen till dem.

Det har redan påpekats att den här lagen kommer alldeles för sent för att kunna användas mot personer som återvänder från Syrien efter att ha spritt förödelse och skräck, torterat och våldtagit och slaktat män, kvinnor och barn i namn av IS. Återstår att rikta in sig på deras och andras framtida förehavanden.

Då bör vi också tala om straffskalan: Upp till sex års fängelse. I sammanhanget är det väldigt lite. Grovt narkotikabrott kan exempelvis ge upp till tio år.

Det sägs ibland att krav på hårdare tag är ren dumpopulism. Strängare straff, betonar vänner av ordning, har ingen avskräckande effekt alls. När människor begår brott så sker det nämligen ofta impulsivt, och de som väl planerar sina brott gör det så gott som alltid i övertygelsen att de aldrig kommer att åka fast. Få kalkylerar med straff.

Det har också understrukits att inget nödvändigtvis blir så mycket bättre av att samhället låser in så många som möjligt. Att det för bara några decennier sedan var raka motsatsen som räknades som ansvarsfull politik.

Allt detta är sant: Fängelse är inget universalmedel. Men lika sant är att den som sitter inspärrad är förhindrad att begå fler brott, och det blir påtagligt särskilt vad gäller vissa brottslingar.

De notoriska återfallsförbrytarna, framför allt. Och så de som begår mycket grova brott.

Detta är en viktig poäng, inte minst i just terrorsammanhang, men den kommer ofta bort i debatten: Fängelse är inte bara till för att straffa de skyldiga, utan också för att skydda alla andra. Genom att låsa in förövarna skyddar man de enskilda individer som annars skulle ha riskerat att falla offer för dessa kriminella, och man gör också samhället tryggare.

Det finns konkreta hinder för denna ordning. Häktena är ständigt överbelagda numera. Medelantalet häktade ökade med 13 procent förra året, jämfört med året dessförinnan, kunde DN berätta i dagarna ( 1/3).

Och det har bara blivit värre. Förra veckan var 23 av 32 häkten överbelagda – vissa med så mycket som 115-120 procent. Också anstalterna börjar få ont om plats. Det innebär att det inte finns några som helst marginaler om en person till exempel behöver flyttas av säkerhetsskäl.

”Jag skulle beskriva situationen på häktena som akut”, sade Kriminalvårdens generaldirektör, Nils Öberg. ”Det som jag oroar mig för alla mest är att om flödena fortsätter att vara så här stora, ökar risken för att det begås misstag. Och misstag i vår verksamhet kan få väldigt allvarliga konsekvenser.”

Ett av de främsta skälen till det redan ansträngda läget är just straffskärpningar. Fler döms att sitta inlåsta, och längre tid. Och nog bör man vara försiktig med att mäta ut strängast möjliga straff bara för att – det är trots allt inget självändamål, utan bör reserveras för vissa brott och brottslingar.

Att exempelvis behandla unga förstagångsförbrytare som lika hopplösa fall som gamla kåkfarare löser inget. För dem är ett fängelsestraff en sträng markering i sig, och bör följas av en så snabb rehabilitering som möjligt. Kanske på annan ort, för de unga som inget annat har att återvända till än dåligt umgänge och sysslolöshet.

Men vad gäller dem som inte bara ser människooffer som ett nödvändigt ont, som olycksfall i arbetet, utan tvärtom har det som ett mål att utplåna så många som möjligt? Som aktivt möjliggör terrorism. Som själva är att betrakta som terrorister.

I de fallen är sex år faktiskt ingenting.