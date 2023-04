Lisa Magnusson: Gapiga extremister som Kid Rock ska inte tala om för transpersoner hur de ska leva sina liv

Vem är Kid Rock? I Sverige är han väl kanske mest känd som skådespelaren Pamela Andersons ex. Men han är även rockmusiker, och har länge kampanjat för USA:s expresident Donald Trump, både på politiska evenemang och i sina låtar.

På sitt senaste album svär han över alla ”snöflingor” och ”kränkta millennials” som kancellerar allt och alla, USA håller enligt honom på att förvandlas till ”a nation of pussies”. Men honom kommer de aldrig åt! ”Ingen ska tala om för mig hur jag ska leva” bedyrar både refrängen och titeln till skivans huvudsingel, ”Don't tell me how to live”. Själv talar han dock gärna om för andra hur de ska leva. Nu senast är det transpersoner, som absolut inte ska få göra reklam för Bud light. I en Instagramvideo prickskjuter Kid Rock med gevär på ett gäng kartonger av detta ölmärke. ”Fuck Bud light”, hälsar han med rockraspig röst in i kameran.

Hur mycket av en lättkränkt, kancellerande snöflinga är man inte om det faktum att en transkvinna gör ölreklam sätter en ur balans så pass att man känner sig nödgad att protestköpa sagda öl och spela in en video där man bokstavligen tar till vapen? Det är en intressant fråga. Men faktiskt inte lika intressant som den om varför det alltid är gapiga extremister som tillåts kidnappa den här sortens diskussioner?

För det är ju från sådana som Kid Rock som hela den offentliga debatten utgår nu. I sociala medier har fler självutnämnt trotsiga rebeller följt hans exempel, och skjuter sönder ölburkar som en symbol för transpersoner. Det är dessa transmotståndare som utgör alltings centrum, det är de som sätter spelreglerna. Och föremålet för deras kampanj? En inte särskilt stor grupp människor som inget annat begär än att få leva sina liv på samma villkor som alla andra; att deras själva existens inte ska behöva vara föremål för ”debatt”.

