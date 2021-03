Lisa Magnusson: Håll er hemma på sportlovet! Och gå för guds skull inte ut på isen

Det är vår i luften, det töar och smälter. Därmed blir isarna förrädiska. När de väl brister är det svårt att komma ur vattnet, och det är mycket kallt, man har inte lång tid på sig. Flera varningar har gått ut till allmänheten om detta. Ändå fortsätter larmen om tragiska drunkningsolyckor att komma.

I torsdags hittades fyra män döda i en vak i Sävsjö. Två av dem hade varit ute och pimpelfiskat, de andra två hade av allt att döma försökt komma till deras undsättning med livbojar. Dagen därpå drunknade två män i sjön Yngaren i Katrineholmstrakten. Och på lördagen hamnade flera personer i vattnet i Ekolsundsviken nära Uppsala, en av dem dog. Tiotals fler tros den senaste tiden ha gått igenom men undkommit med blotta förskräckelsen.

”Villhöver” brukar influerarna kalla det, och det är väl just vad det handlar om här.

Så varför fortsätter folk att ge sig ut på isarna? Det handlar om ödesdigra individuella felbedömningar förstås. Men kanske också lite om hur de där varningarna är utformade.

Häromdagen påpekade litteraturkritikern Therese Eriksson på Twitter det märkliga i Issäkerhetsrådets uppmaning: ”Ge dig inte ut på isen om du inte måste” (DN 26/2). Vaddå ”om du inte måste”? Just denna dubbeltydighet präglar tyvärr myndigheternas rekommendationer överlag, inte minst nu under pandemin. I stället för att ge raka besked trasslar de direkt in sig i eventualiteterna: Avstå från sportlovsresor som inte är nödvändiga. Nödvändiga?

En rekommendation är ingen lag, som måste preciseras med undantag. I stället fråntar luddigheten rekommendationen dess skärpa och gör den till ett trubbigt tips som många följer, andra inte. ”Villhöver” brukar influerarna kalla det, och det är väl just vad det handlar om här: Det finns inte en enda nödvändig semesterresa, det ligger i sakens natur. Men somliga unnar sig ändå.

Låt mig därför skingra förvirringen med lite tydlighet: Håll er hemma på sportlovet! Och gå för guds skull inte ut på isen.

