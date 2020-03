Lisa Magnusson: Hur kan vi hjälpa våra kändisar?

Nu när det är allvar märks det vad som verkligen är viktigt. Och det slår hårt mot dem som annars är vana vid att få all uppmärksamhet. Ja, jag talar om våra kändisar. Vad kan vi göra för dem? De mår inte bra alls just nu.

Det började med att ett gäng Hollywoodskådisar sjöng klassikern ”Imagine”. De riktade mobilens kamera mot sig själva, drog ett djupt andetag och så brakade det loss. I alla möjliga tonarter. Det var förfärligt, men skådisarna själva slöt fromt ögonen och njöt – synbarligen av musiken, men mer troligen av den varma känslan av att äntligen vara tillbaka i strålkastarljuset.

Inte för att narcissism är fulare än något annat.

Därefter har den gamla popstjärnan Britney Spears kommit ut som socialist, och från sitt palats börjat tala om vikten av att ”omfördela rikedom” från de välbärgade så här i sjukdomstider.

Den ännu äldre popstjärnan Madonna ville inte vara sämre hon, och svarade med en video där hon satt naken i ett badkar fullt med blomblad och viskade att vi alla är lika inför viruset.

Sedan släppte världssamvetet Bono en – jag citerar – ”coronaballad”.

Och nu öppnar alltså 80-talsikonen Lionel Richie för att musikeliten ska samlas och återigen sjunga in ”We are the world”, fast mot pandemin. Detta måste stoppas.

Inte för att narcissism är fulare än något annat. Som jag ser det är alla helt enkelt som de är, de flesta gör så gott de kan utifrån sina givna förutsättningar. Men just nu lider världen tillräckligt, alldeles utan att behöva bära den illa dolda ångesten hos kändisar som känner sig hotade av farsoten i bemärkelsen att allt numera kretsar kring den.

Vi lär väl alla hamna i karantän lagom till påsk, utan något att göra annat än att vänta. Så varför inte under tiden dra i gång ett enormt välgörenhetsprojekt, en kändishjälp som visar stjärnorna att vi tänker på dem i deras svåra stund? Do they know it's Easter?