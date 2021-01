Lisa Magnusson: I fallet Julian Assange blottas en ny sorts Bjästalogik

Det finns ett foto från en demonstration, som brukar dyka upp på internet titt som tätt. Det föreställer en kvinna, lite äldre, med en skylt i handen: ”I cannot believe I still have to protest this shit”, jag kan inte fatta att jag fortfarande måste protestera mot den här skiten.

Så känns det ofta att vara feminist. Det är som att ingenting riktigt förändras.

Jag vet inte vad som hände mellan Wikileaksgrundaren Julian Assange och Anna Ardin den där augustinatten 2010. Det vet bara de två. Som Anne Ramberg, advokat och tidigare generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, påpekat så gäller vidare oskuldspresumtionen. Det vill säga den som anklagats för brott – i det här fallet Julian Assange – ska anses oskyldig, tills motsatsen bevisats.

Men Anne Ramberg går steget längre, och ifrågasätter hela Anna Ardins upplevelse av sexuell utsatthet: Hon skriver på Twitter att det är plågsamt att se hur ”den förorättade damen som upplåtit sin bostad och säng till Assange” nu försöker ”göra karriär” genom att ge ut en bok om saken. Anne Rambergs oskuldspresumtion förvrids alltså till en skuldpresumtion. Om inte ens en av Sveriges mest ansedda advokater, tillika självutnämnd feminist, begriper bättre än så, hur ska vi då någonsin kunna gå framåt?

Grejen är att jag tror att hon visst vet. Precis som Anna Kinberg Batra, Moderaternas tidigare partiledare, även hon feminist, säkerligen inte är så dum att hon tror att ingen ens kan attraheras av en politisk meningsmotståndare. Ändå gjorde hon tummen upp till den person som twittrade: ”Varför ville Assange ens ha sex med en radikalfeminist?”

Och nog har väl folk vid det här laget egentligen koll på att de som råkat ut för sex mot sin vilja inte alls behöver bete sig helt söndertrasat. Att de kan le, kanske till och med fortsätta träffa den som gjort dem illa.

Ändå dömer många Anna Ardin för den reaktionen.

Ni minns kanske det omtalade fallet där ett helt lokalsamhälle tog ställning för en pojke som anklagades för våldtäkt, och mot den utsatta flickan? ”Att göra en Bjästa”, blev ett av det årets nyord, med innebörden ”att ta parti för en misstänkt förövare och mobba offret”.

Jag tror att fallet Julian Assange har blottat en ny, djupare Bjästalogik: Folk är visst beredda att kalla något ett sexuellt övergrepp – om det gäller någon de inte gillar. När det rör någon de tycker om, däremot, finns ingen hejd på vad somliga kan ta sig till. Inklusive att hallucinera om att övergreppsanklagelser är ett sätt att göra ”karriär”, snarare än något av det mest socialt obekväma som finns.