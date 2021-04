Lisa Magnusson: Intensivvården är full av folk som trodde att det inte skulle hända dem

Man vänjer sig vid allt, sägs det ju. Fast det är inte riktigt sant. Man uthärdar allt, och gör det man måste, därför att det inte finns något alternativ. Men psyket och kroppen har gränser: till slut tar det ändå stopp. Så riskerar det också att bli för sjukvårdspersonalen.

Nästan 14.000 personer har dött med konstaterad covid i Sverige, hittills. Och fastän det nu ljusnar – vaccinationerna är i full gång – så är situationen mer ansträngd än kanske någonsin förr.

Inte bara fortsätter sjukhusbeläggningen att vara hög, på vissa håll i landet högre än någonsin. Marginalerna är därtill minimala; det finns inga reserver att ta till i den händelse att smittspridningen skulle öka ännu mer, eller om en större olycka inträffar. Redan måste svårt sjuka patienter skickas över regiongränserna, för att de helt enkelt inte får plats. Annan planerad vård ställs in, specialistläkarbesök blir inte av, operationer får anstå.

Men också för de vårdanställda är marginalerna små. De är slitna, efter över ett års arbete med den här globala katastrofen. Den första vågen var chockartad, folk dog utan att personalen kunde förhindra det.

Med tiden blev kunskapen om sjukdomen större. Men arbetet är fortfarande hårt, och svettigt bakom alla skyddsmasker och visir. Och återhämtningen mellan den första, andra och tredje vågen har varit minimal. Övertid är nu återigen standard, liksom snabbt ändrade scheman. Semestrar skjuts på en oviss framtid.

Under regeringens pressträff på onsdagen talade Sofia Lindström, intensivvårdssjuksköterska samt ordförande för Vårdförbundet i det hårt drabbade Uppsala, om kollegor som går med ständig värk i kroppen, som är mentalt urlakade – någon hade varit så förbi av trötthet en dag efter arbetspassets slut att hon inte hittat hem.

Sofia Lindström lyfte även den etiska pressen i att så många behövt börja jobba med intensivvård fastän de inte har tillräcklig utbildning för det: Under pandemin har personer från helt andra fält tvingats försöka lära sig allt på några timmar bara. Att vara ny och osäker i en akut, krävande situation tär förstås, det också.

Givet detta är det faktiskt inte mycket begärt att vi andra gör vad vi kan för att så få som möjligt ska smittas. För ingen tror att det ska hända dem. Men det händer, och fortsätter hända: intensivvården i det här landet är full av personer som haft otur, som gjort felbedömningar, som drabbats av andras vårdslöshet.

2200 patienter vårdas just nu på sjukhus för covid, 3 av 10 är under 50 år, 7 av 10 under 70. Det är 2200 patienter för mycket. Vi kan bättre.