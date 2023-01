Lisa Magnusson: Kanske är Skansen-Jonas mer än bara en sorglös excentriker?

Det brukar bjäbbas om hur präglade svenskarna är av jante – ”här ska ingen komma och tro att den är något” – men det är inte sant. Folk tycker inte om skrävliga skrytmånsar bara. Men alla gillar en sorglös excentriker. Alla!

Ta någon som Skansen-Jonas. Kvällstidningarna gillar honom, liksom myndigheterna. För att inte tala om folket. Kanske beror det på att han påminner oss om livets möjligheter: att småborgerlig brist på fantasi är det enda som hindrar en själv från att glida runt i tillvaron med en söt liten silkesapa på varje finger.

Faktiskt hade jag blivit mer förvånad om det visat sig att Skansen-Jonas inte hade tagit med sig ägg från den jätteexklusiva papegojarten hyacintara och kläckt dem i sin egen bostad. Han själv säger att Jordbruksverket och Länsstyrelsen har accepterat hans hemma-zoo. Och givetvis har de det. Det är ju Skansen-Jonas!

Det är ju Skansen-Jonas!

Så sorglös är denne excentriker att han till och med lyckats vifta bort en makaber olycka där en krokodil kapade armen på en herre under en privat fest som väl egentligen absolut inte borde ha hållits inne på Skansen-Akvariet. Sveriges mest fnyskonservativa tidning, Svenska Dagbladet, gjorde dagen efter tragedin ett fördjupande reportage – där vinkeln var en skrockande skröna om hur Skansen-Jonas smugglat in armkaparkrokodilen i Sverige ”i en resväska via Fidel Castro och en sovjetisk kosmonaut” (21/8 -19).

När världens största giftorm sedan tog sig ut ur sin glasbur och försvann spårlöst löd Skansen-Jonas kommentar: ”Alla har ju rätt att rymma” (DN 24/10 -22). Och vi inte bara nöjde oss, vi var direkt muntra. Vad gjorde jag själv? Jo jag skrev bokstavligen en text om hur mysigt det var att den där livsfarliga reptilen var på fri... fot (25/10 -22).

Men sedan var det det där med schimpanserna som sköts ihjäl efter att ha tagit sig ut ur sitt hägn på Furuvik. Det slet lite slöjan av den lögn som gått ut på att djurparkerna inte alls är cynisk kommers utan finns där för djurens egen skull; att man rentav gör dem en sorts tjänst genom att gå och titta på dem. Vad är det för liv de lever, de fångna apor som är människans närmaste släkting, och hur mår alla de andra djuren? Vilket värde tillskriver vi dem?

Ovanpå detta kommer nu alltså DN:s gräv (23/1) som visar att den folkkäre Skansen-Jonas berikat sig själv privat genom att handla med utrotningshotade djur på diverse tvivelaktiga sätt: de dyrbara hyacintarorna som han födde upp hemma, och silkesapor, och flera andra arter. Fram tonar en bild av en man som är mer än en sorglös excentriker, som ärligt talat tycks vara rätt gränslös.

Kommer han lyckas borsta av sig också den här skandalen, som gäller honom personligen? Om det hade varit vem som helst annars hade jag sagt nej. Men nu är det inte vem som helst. Det är ju Skansen-Jonas.

Läs fler texter av Lisa Magnusson här.