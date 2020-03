Lisa Magnusson: Nu behöver vi en lex Lilla hjärtat

Jag kan inte sluta tänka på den lilla treåringen. Hon som levat hela sitt liv i ett familjehem men som efter en dom i Kammarrätten tvingades hem till sina födsloföräldrar. Trots att hon inte kände dem: Hon föddes med abstinens och omhändertogs redan på BB av socialtjänsten.

Hon fick smeknamnet Lilla hjärtat. Och historier som hennes är alls inte ovanliga i Sverige. Hon dog, det är egentligen den enda skillnaden mellan henne och alla andra barn som föds in i dysfunktionella miljöer och sedan får ett nytt hem men aldrig tillåts komma till ro där, som myndigheterna skickar fram och tillbaka som dockor, allt utifrån födsloföräldrarnas nycker.

Tiden runt flytten till födsloföräldrarna mådde Lilla hjärtat mycket dåligt, säger mamman i familjehemmet (DN 8/3). Hon gick ned i vikt, fick börja använda blöja igen, ville inte gå ut, ville inte lämna den familj som i all rimlig mening var hennes: mamman och pappan och systrarna. De tröstade henne med att de skulle ses igen.

Att de alla skulle få behålla kontakten hade ju födsloföräldrarna sagt i rätten innan de till slut fick vårdnaden; de sade sig vara välvilliga. Men orden var bara ord. Snart kapades alla band, med såväl familjen som med socialtjänsten.

Hur upplevde hon sin sista tid i livet?

Myndigheterna fick in uppgifter om att Lilla hjärtat for illa, hade svårt att fästa blicken, knappt gick att få kontakt med. Men födsloföräldrarnas integritet vägde starkare, deras ”rätt” till detta barn som på pappret var deras. När samhället äntligen bände sig in var Lilla hjärtat redan död. Hon blev bara tre år.

Hur upplevde hon sin sista tid i livet? Att slitas från dem hon såg som sin familj, från det som alltid varit hennes värld, och i stället hamna hos dessa främlingar. Barn tar så lätt på sig skulden för allt ont som händer dem. Trodde hon att detta var ett straff, på något sätt? Att hon gjort fel. Jag kan inte sluta tänka på det. På henne. På alla de andra.

Sverige säger sig ständigt sätta barnens bästa främst. Men det är inte barnens bästa att deras födsloföräldrar tillåts behålla greppet om dem och riva upp deras värld, gång på gång. Det är inte barnens bästa att bo hos personer som gör dem illa.

Barnens bästa är trygghet och stabilitet, och vi behöver en lex Lilla hjärtat som inskärper detta. Som säger att ett barn som rotat sig och har en ny familj ska få stanna. Som slår fast att det finns en punkt där det får vara nog.

Det vore väl också det enda sättet att skapa något slags mening i denna oändliga meningslöshet; ifall det åtminstone kan hjälpa andra barn i framtiden.

