Lisa Magnusson: Polisens datasystem kan skapa dödliga misstag

En man sprang runt och viftade med en pistol i Stockholms innerstad i torsdags. Polisen gjorde utryckning, avväpnade och brottade ned honom.

Det var bara det att det rörde sig om en filminspelning med skådespelaren Adam Pålsson. Och produktionsbolaget hade enligt konstens alla regler sökt och fått tillstånd att spela in just den scenen, just där och då.

Men det kände alltså polisen i city inte till.

”Vi får utreda om det går att vässa någon rutin”, sade stationsbefälet Thomas Sundh till Aftonbladet. Men är det verkligen rutinerna, det vill säga själva arbetsprocedurerna, som är problemet? Snarare låter det som att information som borde gå ut självklart och automatiskt inte har gjort det. Och det ankommer rimligen på hur datasystemet är funtat.

Det är väl känt att det tidigare systemet förslöat polisens jobb, ibland så pass att hela utredningar saboterats och gått om intet. Det nya systemet kanske är snabbare och bättre på många sätt. Men det verkar fortfarande inte vara det minsta samordnat ens vad gäller det mest grundläggande.

I somras sköt polisen ihjäl Eric Torell, som var 20 år men egentligen ett barn. Han hade Downs syndrom och älskade att leka, gärna med sin leksakspistol. Och den här sommarnatten hade han smugit hemifrån med den.

Poliserna som åkte ut på larmet hade sett i sitt program Storm att det bodde en farlig våldsman i området. Hade de tagit det lugnare och varit försiktigare med att skjuta om samma program automatiskt gett informationen att denne våldsman för närvarande satt i häkte, och att det alltså inte kunde vara han?

Detta är omöjligt att svara på. Det går inte att veta hur saker hade blivit om bara inte ”om” hade varit. Men en sak är klar: När polisernas arbetsverktyg inte fungerar som det ska så har det potential att få allvarliga, livsavgörande konsekvenser.