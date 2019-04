Lisa Magnusson: Swedbanks krishantering är ett skämt

Det är inte bara att man gjort fel som räknas, utan också hur man hanterar det felet. Om man exempelvis säljer kebab och någon hittar en kanyl i sin lunchrulle, såsom skedde i Katrineholm häromdagen, bör man i alla händelser inte svara som företagaren i fråga gjorde: att medieintresset är obegripligt, eftersom ”det handlar om en kanyl, inte 500”. Vem vill köpa kebab av en tillverkare som är så omdömeslös, som inte ens verkar bry sig om att hindra att detta händer igen? Ingen.

Just detta är också ett av skälen till att Lars Idermark nu lämnar sin post som Swedbanks styrelseordförande. Han fick gå för vad han gjort och för vad han underlåtit att göra – men kanske framför allt för hur dåligt han krishanterade.

Swedbank har hanterat hela situationen på ett slående oprofessionellt vis.

Han har företrätt en bank som misstänks för tvätt av ryska pengar. Då duger det inte att sluta sig, bli mystisk, låtsas som ingenting. Det duger inte att låta sig ansvarsbefrias och glatt acceptera löneförhöjning (!). Det duger inte att försumma att läsa viktiga dokument, och sedan hänvisa till att man inte har någon information.

Den här slapphäntheten har han inte varit ensam om. Swedbank har hanterat hela situationen på ett slående oprofessionellt vis, ända från den nu sparkade vd:n Birgitte Bonnesen ned till den stackare som i sociala medier dödsföraktande hanterat kundernas oro på tafflig engelska: ”so far this allegatons from Uppdrag granskning and a lot off authorities are now looking closer at this and we 're cooperating fully in the investigation's.”

Det hela är tragikomiskt.

Lars Idermark beklagar sig nu i samband med avgången över att det ”varit svårt i ett massmedialt uppskruvat läge att få gehör”, vilket visar att han fortfarande inte begripit någonting. Den här mentaliteten, ”det handlar om en penningtvätthärva, inte 500”, hör inte hemma i en seriös affärsverksamhet. Kanske resten av Swedbank nu äntligen börjar inse det.