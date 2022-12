Lisa Magnusson: Tänk att världens rikaste man inte har en enda vän som säger: ”Men för i helvete, skärp dig”

Ni vet när man är nere på botten och försöker gaska upp sig genom att tänka att ”jaja, nu kan det i alla fall inte bli sämre” – och så blir det ändå sämre? Där har vi år 2022: Pandemin fortsatte. Därtill blev det krig i Europa, och inflation, och energikris. Och på internet var detta året då Twitter sin slutgiltiga dödsdom.

Twitter har länge varit politikens främsta salong på www. Det är där de stora gräsrotsrörelserna har vuxit fram: den arabiska våren, Ukraina, Iran. Men också en löjligt oresonlig identitetsvänster och en gränslös vansinneshöger.

Under de senaste åren har Twitter dock mer än något annat blivit ett dataspelsrum för incels, det vill säga ofrivilliga oskulder och nihilistiska kvinnohatare som inte lyckats skapa sig något själva men tycker sig ha rätt till allt. De är verkligen ”the hollow men” som T S Eliot skrev om 1925: ”Mellan idén och verkligheten, mellan rörelsen och handlingen, faller Skuggan”, och den Skuggan förmörkar tillvaron för alla andra, i all futtighet. Samtidigt känner den sig förtryckt och tystad!

Tänk att lägga motsvarande 428 miljarder kronor på detta?

Det var för Skuggans skull världens rikaste och vedervärdigaste person, Elon Musk, köpte Twitter tidigare i år. Detta var hans stora välgörenhetsprojekt: Han skulle återinföra yttrandefriheten, det vill säga den oinskränkta rätten att begå det mest vidriga psykiska våld på andra utan repressalier. Tänk att lägga motsvarande 428 miljarder kronor på detta? Och att det i Elon Musks närhet alltså inte finns en enda människa som sagt: ”Men för i helvete, skärp dig.” Åtminstone ingen som han lyssnat på. Det är synd.

För nu dödar Elon Musk Twitter, sakta men säkert. Han gör det genom att sparka alla it-människor som inte är i full färd med att uppfinna något, utan ”bara” sköter driften – vilket inte är så bara. För det är med digitala verktyg som med alla andra: Om man inte sköter om dem kommer de att bli slöare och slöare, och till slut fungerar de inte längre.

Förfallet har redan börjat. Det påskyndas ytterligare av Elon Musks beslut om att de 140 tecken som blivit 280 tecken nu ska bli 4 000 tecken. Därmed upphör Twitter sådant vi känner det. För hela grejen med denna mikroblogg var just att den var mikro. Vem orkar i längden med ett flöde bestående av essäer från en identitetspolitisk vänsterfeminist, en svajig Jordan B Peterson, fem konspirationsteoretiker och hundra heltidshatande oskulder?

Nej. Det är lätt att tänka sig att döden är det mest dramatiska som finns: Någon lever, och sedan inte. Men i verkligheten är döendet ofta mer en process där funktion efter funktion stänger ned, under tilltagande tystnad. Så lär det sluta också för Twitter. Precis som i T S Eliots dikt: not with a bang, but with a whimper.

Läs fler texter av Lisa Magnusson här.