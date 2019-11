Lisa Magnusson: Vad är det för fel på vuxna som försöker få barn att gråta?

Det finns få saker jag hatar lika mycket som internethumor som går ut på att förnedra barn. Det rör sig inte om någon liten sadistisk subkultur heller, nej detta utgör själva kärnan av den moderna föräldrakulturen.

Redan 2010 drog den amerikanska tv-pratshowen ”Jimmy Kimmel Live!” igång en följetong med filmklipp från tittarna där de ljög för sina barn och sade att de ätit upp deras Halloweengodis. Så skoj när ungarna börjar gråta!

Men riktigt folkligt blev fenomenet först när en man startade bloggen ”Reasons my son is crying” där han lade upp närbilder där hans son grät av diverse töntiga anledningar. Typ: ”Jag delade hans ostskiva i två delar.” Bloggen blev en omedelbar succé, och i dess spår följde Twittertaggen ”My child is crying because...”, mitt barn gråter eftersom...

Man får i slowmotion se hur de springer för livet medan deras mamma står och skrattar åt deras fasa

Julen anses, i egenskap av barnens högtid, förstås vara en särskilt kul krydda i de här sammanhangen. Viralsajten Stumbler lade häromdagen upp en film som visar två små barn som tror att de ska posera för julfoton i skogen, men i stället möts av ett stort monster. Man får i slowmotion se hur de springer för livet medan deras mamma står och skrattar åt deras fasa. Världen över garvar andra vuxna, gillar, delar.

Jag fattar det inte. Jag fattar inte hur folk är funtade som finner nöje i det här. Handlar det om ett nedtryckt hat mot barn som kommit och trampat sönder deras egna tidigare så loja liv? Eller längtar de efter rampljuset men är för obegåvade för att komma på något roligt själva? Eller är de bara genuint elaka, som de där amerikanska föräldrarna som förlorade vårdnaden om sina barn efter en rad Youtube-”pranks” som gick ut på att få dem att gråta?

Inte för att det spelar någon roll. Barn är små. De är försvarslösa, utlämnade till oss. De har inget att sätta emot. Det är vår plikt att akta dem. Aldrig får vi förnedra dem. Aldrig bidra till deras förnedring.

