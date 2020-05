Lisa Magnusson: Vår sorg kommer aldrig att försvinna

Vad ska du göra sedan, när allt det här är över? Länge ställde jag den frågan till folk, jag kunde inte låta bli. Alla ger ju så ljuvliga svar: De ska träffa sina föräldrar och sina vänner, kramas, trängas i barer, hångla med främlingar, åka tåg, gå på bio, teater, fotboll, konserter, ha stor middag, extra allt.

En bekant skrev häromdagen att han drömde om sen eftermiddag med ett kompisgäng på någons lantställe, ”när nån öppnar en flaska vin, lite chips kommer fram, nån kanske kastar frisbee. När alla bara liksom är”.

Åh ja, det drömmer jag också om! Inte för att jag ens känner någon som har ett lantställe, men jag får en sorts fantomlängtan efter själva stämningen – att ha andra omkring sig, i loj bekymmerslöshet.

Och det kommer att komma en dag för allt det där sedan, eller för en version av det. Men vi kommer inte att kunna gå tillbaka till livet före. Före är borta. Nora McInerny vet allt om det.

Ingen förväntar sig att någon ska ”komma över” kärleken till sina anhöriga, så varför skulle man ”komma över” sorgen i att förlora dem?

För sex år sedan genomgick hon en sorts supertrauma: Medan hennes man var svårt sjuk i cancer dog deras bebis, och bara några dagar senare dog hennes pappa. Och så till sist även hennes man. Nu driver hon poddcasten ”Terrible, thanks for asking”, dit hon bjuder in personer med olika sorters sorg och i olika faser av sorg, inga tankar och känslor är tabu.

Hon understryker att livet fortsätter – men det gör sorgen också. Den blir en del av en, även om den inte behöver definiera en.

Och det är ju egentligen bara logiskt: Ingen förväntar sig att någon ska ”komma över” kärleken till sina anhöriga, så varför skulle man ”komma över” sorgen i att förlora dem?

Detsamma gäller förstås oss nu när vi är mitt uppe i en dödlig pandemi: Katastrofen kommer inte att vara för evigt. Vi kommer att gå vidare, men inte från sorgen över vad vi förlorat, utan med den. In i en ny normalitet.