Lisa Magnusson: Varför ska vi sponsra ett integrationsmässigt haveri?

Internationella engelska skolan har länge haft en aura av att erbjuda ordning och reda och undervisning på global elitnivå. Det är obegripligt.

För inte bara är det fastslaget att skolan har satt alldeles för generösa betyg – lärare vittnar också om att de fortsatt pressas till detta (SVT 8/6 -22). Elever som haft frånvaro på över 50 procent går följaktligen ut med A och B i nästan alla ämnen (SVT 8/6 -22). Och förmodade toppstudenter som bytt skola berättar att de upptäckt att de kan mycket mindre än sina nya klasskamrater (Aftonbladet 17/3 -22). Ju närmare man granskar Engelska skolan, desto mer framstår den som ett fuskbygge. Det senaste avslöjandet, om att även kvaliteten på själva språket svajar, är helt i linje med detta.

Att gå ut nian är något av en amerikansk maskerad med ”'caps and gowns' vid skolavslutningen”, det framgår av hemsidan. Sajten är dock utformad på ett språk så knackigt att det på sina håll blir direkt obegripligt. ”Here are a few examples of thy have creates” (Aftonbladet 14/9) – ursäkta, men förlåt?

Redan i grundskolan bedriver koncernen 50 procent av undervisningen på engelska – samtidigt som majoriteten av skolorna ligger nära bostadsområden där många har utländsk bakgrund, och eleverna med utländsk bakgrund är betydligt fler än i andra skolor. Det är ett problem i sig om de undervisas på samma sorts usla engelska som präglar den offentliga kommunikationen. Men här finns också större principer som hamnat i skymundan av de uppenbara skandalerna, trots att de är minst lika viktiga att lyfta – inte bara för Engelska skolan utan för oss alla.

Såsom: Hur lyckat är det egentligen att Sveriges största skolkoncern alls bedriver sin undervisning på ett annat språk än svenska? Varför ska skattepengar gå till vad som bara kan beskrivas som ett långsamt pågående integrationshaveri?

