Lisa Magnusson: Vi ska alla vara glada att vi slapp OS-skammen

Det blir inga olympiska vinterspel i Sverige år 2026. Det ska vi vara tacksamma för – allra särskilt då de som verkligen älskar OS.

För det finns en punkt där önskedrömmar övergår i lögn, och den punkten får planerna för vinter-OS i Stockholm Åre 2026 sägas ha passerat.

Pinsamt nog var det den Internationella olympiska kommittén som först påpekade att de officiella beräkningarna var orealistiska, och att intäkterna överskattats med en miljard kronor. Och det var bara början på den verklighetsfrämmande värld i vilken den svenska kommittén målade upp sitt OS.

Ser ni busskuren därborta i snöyran?

Svenskarna brukar åka skridskor och skidor till skolan och jobbet. De har 50 ord för snö. Och det bästa de vet är att sätta sig i bastun med ett glas glögg! Ja, OS-kommittén påstod verkligen allt detta. Det var som att den aldrig varit i Sverige.

Än mindre tycktes den ha försökt åka kollektivtrafik i Stockholm, trots att detta framhölls som det huvudsakliga färdsättet under OS. En resa i innerstaden tar max 14 minuter, uppskattade kommittén dödsföraktande.

Vi talar alltså om en stad som är uppbyggd på öar, och vars infrastruktur är underdimensionerad redan för den befintliga befolkningen, samt så skral att den klappar ihop av minsta väderomslag. Med OS-turisterna skulle antalet resenärer ha fördubblats.

Please say after me: ”Ersättningsbuss”. Very good. Ser ni busskuren därborta i snöyran? Det är hållplats F. The ersättningsbuss kommer att avgå därifrån snart, förhoppningsvis.

Boendekalkylerna utgick från att det byggs en massa nytt som blir klart i tid, vilket Stockholms handelskammare bedömde som orealistiskt. Än avfallet? Det beräknade kommittén till 0 procent.

Och vad skulle kalaset ha kostat skattebetalarna? Inte ett öre! OS skulle enbart ha medfört vinster, försäkrade OS-ivrarna. Det skulle ha satt oss på kartan, ja, efter vintern 2026 hade alla vetat vårt stolta namn!

Att sätta en plats på kartan är i de här sammanhangen framför allt en förskönande omskrivning för att politiker eller skattemedelsentreprenörer vill lämna ett arv efter sig. Rista sitt namn, om inte i ett monument så i alla fall på ett stort och färgsprakande projekt.

Själva Sverige behöver faktiskt inte sättas på kartan. Här är redan fullt av turister. Frågan är bara hur många av dem som någonsin skulle ha velat återvända till Stockholm eller Åre efter att ha utsatts för det spektakulära kaos vi torde ha bjudit på år 2026, då rosenskär chimär mött grå svensk vinter?

Alla som tar seriöst på OS ska vara glada att vi slapp den skammen. Vi andra är också rätt nöjda.