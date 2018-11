Efter de senaste masskjutningarna i USA – ytterligare två på kort tid, i Pittsburgh och Thousand Oaks – kan man förstå att många européer är förbluffade. Hur kan ett avancerat samhälle tillåta att sådana förfärliga händelser äger rum med så förutsägbar regelbundenhet? Varför gör man inte – äntligen – slag i saken och inför en vettig kontroll av innehavet av dödliga vapen?

Det verkar vara en naturlig slutsats att amerikanerna måste lida av något slags etisk brist – att landet måste vara galet. Och hur skulle någon kunna ha en annan uppfattning inför sådant våld? Tyvärr är sanningen både mer komplex och mer illavarslande.

USA är i stället fånge i sina egna politiska och konstitutionella strukturer.

De flesta amerikaner skulle vilja ha en förnuftig vapenkontroll. Exempelvis visar en undersökning gjord av Pew Research Center och publicerad denna månad att 91 procent av Demokraterna och 78 procent av Republikanerna skulle vilja ha bakgrundskontroller vid privat vapenförsäljning och försäljning på vapenmässor. Och nästan 6 av 10 amerikaner skulle vilja ha strängare vapenlagar i största allmänhet.

Varför har då dessa amerikanska majoriteter inte lyckats omsätta sina åsikter i lag?

Den första orsaken ligger i den politiska strukturen hos själva frågan om vapenrättigheter. Som grupp förkastar vapenförespråkarna all reglering så eftertryckligt att de är villiga att göra frågan till ett test av kandidaterna i alla delstats- och federala val – inga kompromisser är tänkbara. De gör detta därför att deras intressen, uttryckta i statsvetenskapliga termer, är konkreta (de äger vapen) och personliga (vapnen är deras).

Däremot är de som stöder vapenkontroll organisatoriskt sett otydliga, och de intressen som de har i denna fråga är i allmänhet inte personliga, De argument som de framför handlar om det allmänna bästa. Och även om vapenkontroll är en viktig sak för dem, så gör de sällan den saken till ett allt avgörande test för hur de ska rösta. För dem handlar det i slutändan också om andra frågor.

Det politiska landskapet skulle se annorlunda ut om USA hade ett proportionellt system för parlamentarisk representation och ett flerpartisystem – men det har man inte.

Det andra skälet till att reformerna uteblir ligger i hur USA:s konstitution är uppbyggd. Det grundläggande valet som görs i konstitutionen vad gäller individens rättigheter – i en rad olika sammanhang – är att skyddet av dessa rättigheter är långt viktigare än deras eventuella kostnader för allmänheten.

Ett exempel är skyddet av yttrandefriheten. Där tolererar konstitutionen många slags yttranden som skulle vara straffbara i Europa, såsom hatuttalanden. Likaså förbjuder USA användning av hörsägen som bevis i brottmål, detta för att skydda den åtalades rättigheter och trots det stora värde som sådant bevismaterial skulle kunna ha för att få brottslingar dömda.

Den amerikanska konstitutionen anger uttryckligen att sådana rättigheter för individen ligger utom demokratiska majoriteters kontroll. Och själva konstitutionen är extremt svår att ändra – vilket är avsiktligt, just för att skydda de rättigheterna.

Om USA någonsin kommer att införa grundläggande restriktiva vapenlagar kommer det att ske därför att en politisk grupp eller ledare reder ut dessa strukturella utmaningar. Det kommer att ske därför att någon rörelse listar ut hur man hugger isär en politisk gordisk knut.

Och dessutom – om en sådan reform genomförs, i synnerhet på grundlagsnivå, kommer den inte att vara en isolerad åtgärd. I stället kommer den att vara en del av ett helt paket med reformer.

Av de tjugosju tillägg som har tillkommit till konstitutionen sedan 1787 har de flesta ingått i ett av fyra kluster som avspeglar sin tids grundläggande utmaningar.

I dessa ingår en uppsättning med tolv tillägg under USA:s första tid som nation, i synnerhet bestämmelserna om individens rättigheter gentemot myndigheter (Bill of Rights); tre tillägg som följde ur inbördeskriget och som etablerade den andra amerikanska republiken; en uppsättning om sex reformer under den progressiva eran vilka sträcker sig från direktval av senatorer till förbud mot könsdiskriminering; och fem strukturella politiska reformer som antogs under den långa efterkrigstiden.

Tiden efter kalla kriget, internettiden, kräver sitt eget specifika kluster av reformer som kan hjälpa den amerikanska regeringen att hantera dagens utmaningar.

Ska USA lyckas hugga isär sin politiska gordiska knut? Det parti eller den rörelse som lyckas med det kommer att utöva politiskt inflytande över många generationer och göra det möjligt för USA att bestå.

Översättning: Mats Dannewitz Linder