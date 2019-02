Martin Liby Troein: Aftonbladet Kultur gör sig till Maduros megafon

I onsdags berättade Amnesty om slutsatserna i rapporten ”Hunger, punishment, fear – the formula for repression in Venezuela”. I den dokumenteras bland annat hur 41 personer dödades, bara under fem dagar i januari, i protester mot president Nicolás Maduro. Hundratals demonstranter fängslades godtyckligt.

Human Rights Watch konstaterar i sin senaste översikt av läget i Venezuela att ”det inte längre finns några oberoende institutioner som begränsar den exekutiva makten”. Och att ”regeringen har förtryckt meningsmotståndare genom att slå ner våldsamt på protester, fängsla oppositionella och åtala civila i militärdomstolar”.

I nästan två decennier har människorättsorganisationer noga dokumenterat hur Hugo Chávez och Nicolás Maduro bit för bit monterat ner Venezuelas demokrati. Och hur repressionen hårdnat i takt med att det folkliga stödet försvagats.

Det är också väl belagt att den ekonomiska och sociala krisen är intimt sammankopplad med attackerna på demokratin. Maktkoncentrationen har tillåtit ett litet kotteri att roffa åt sig och förslösa inkomsterna från oljeboomen som varade från 2003 till 2014.

Den auktoritära regimen försöker naturligtvis förmedla en annan bild av situationen i Venezuela. Nicolás Maduro vill framställa sig själv som de fattigas och den nationella suveränitetens försvarare. Krisen är i hans tappning resultatet av en elak konspiration, ledd av landets ekonomiska elit och ”imperiet” i norr.

Den bilden återger Kajsa Ekis Ekman – exakt och okritiskt – i två artiklar på Aftonbladet Kultur i veckan. Ekis Ekman, som precis återkommit från ett besök i Caracas, skyller krisen på fallande oljepris och amerikanska sanktioner sedan 2014. Efter att ha pratat med flera personer som stöder Maduro, samt en anonym affärsman, insisterar hon på att regimen fortfarande har folklig legitimitet.

Kajsa Ekis Ekman beträder därmed en väl upptrampad stig. Den leder från Sovjet, via Kina, Kambodja och Kuba.

Att inflationen var hög flera år före 2014 låtsas hon inte om. Inte heller att oppositionen vann en jordskredsseger i de senaste fria valen, de till parlamentet 2015. För att inte tala om den repression Amnesty och Human Rights Watch noggrant har dokumenterat.

Kajsa Ekis Ekman beträder därmed en väl upptrampad stig. Den leder från Sovjet, via Kina, Kambodja och Kuba – hon sällar sig till dem som besökt en vänsterdiktatur, köpt regimens världsbild och sedan lojalt sålt den vidare.

Det är anmärkningsvärt att Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg väljer att använda sin sida till att, utan kritik eller kontext, återge en auktoritär regims propaganda. Men tyvärr inte förvånande. Det är inte första gången.