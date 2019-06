Martin Liby Troein: Inte ens Churchill skulle fixa Brexitbiffen

Just nu: spara 50%

I fredags lämnade Theresa May jobbet som ledare för Torypartiet. Under måndagen sparkar kampanjen för att efterträda henne, och för att ta över positionen som premiärminister, formellt igång.

För att få ställa upp måste en kandidat samla åtta nomineringar från Tories parlamentsledamöter, som sedan under de närmaste veckorna ska rösta fram två alternativ. Mellan dessa får partimedlemmarna sedan välja.

Jobbeskrivningen är tydlig: lös Brexit. Efter att Theresa May under tre år misslyckats med att göra just det gör väljarna nämligen uppror. I EU-valet fick Tories bara 9 procent. När ett extraval för att fylla en parlamentsstol hölls i Petersborough i torsdags blev de konservativa omsprungna av Brexitpartiet. Fixar Tories inte Brexitbiffen riskerar man att ätas upp av Nigel Farages nya gäng.

Ska sanningen fram spelar det nog mindre roll för hur Brexitsagan slutar om det blir Johnson eller någon annan som får jobbet.

Uppemot 15 parlamentsledamöter har sagt att de vill ha jobbet. Ett rekord. Nästan lika många planer finns för hur Brexit ska lösas. Troligast är ändå att det blir Boris Johnson som vinner. Han har lovat att Storbritannien ska lämna EU senast den 31 oktober, med eller utan avtal.

Clownen Johnson vore en usel premiärminister. Men ska sanningen fram spelar det nog mindre roll för hur Brexitsagan slutar om det blir han eller någon annan som får jobbet. Theresa May var inget esse, men hon är inte huvudorsaken till misslyckandet. Självaste Winston Churchill skulle ha bekymmer om han uppstod från de döda.

Problemet handlar nämligen inte om person, utan om parlamentet – och partierna.

Tories och Labour är båda djupt splittrade. I Westminster verkar det inte finnas majoritet för något realistiskt utträdesavtal. Inte heller för att lämna utan ett avtal. Eller för att stanna kvar.

Ska det gå att lösa ut Brexitknuten lär fler väljare än Torypartiets 160 000 medlemmar behöva få en chans att säga sitt.