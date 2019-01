Martin Liby Troein: Rätt och viktigt av Liberalerna

Under hösten har Liberalerna framstått som delat mitt itu. En högljudd falang har motsatt sig partiledningens försök att få till en uppgörelse med Socialdemokraterna och argumenterat för att L i stället ska släppa fram Ulf Kristersson till statsministerposten. Söndagens partiråd visade att partiet inte är riktigt så splittrat som det verkade – en överväldigande majoritet röstade för fredagens överenskommelse med S, MP och C.

Det är både rätt och viktigt att Jan Björklunds parti sluter upp bakom det besked som Centerpartiet gav på lördagen.

Den populistiska nationalismens inträde har ritat om det europeiska politiska landskapet. För att stå emot dess försök att använda staten för att skapa mer slutna och homogena samhällen krävs att liberala partier är villiga att samarbeta med partier både till höger och vänster. I Sverige innebär det att C och L måste klara att göra upp om regeringsmakten med såväl Moderaterna som Socialdemokraterna, beroende på vad som ger bäst förutsättningar att driva igenom liberal politik och minska Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets inflytande.

L:s beslut utgör ett steg mot en regering ankrad i mitten.

Höstens valresultat innebär att en M-regering skulle bli beroende av SD. Skulle C och L släppa fram en sådan ministär gör de inte bara Ulf Kristersson till Jimmie Åkessons gisslan, utan försämrar också sin egen förmåga att fungera som en balanserande kraft i mitten.

C och L:s beslut under helgen innebär i stället att Sverige får ett liberalt block som är villigt att agera just för att placera tyngdpunkten i centrum.

Huruvida Vänsterpartiet också väljer att säga ja till Stefan Löfven återstår att se. V:s inflytande över politiken blir i så fall minimal, men Jonas Sjöstedt skulle också stänga dörren till ett för hans parti värre alternativ. L:s beslut utgör i alla fall ett steg mot en regering ankrad i mitten.