Martin Liby Troein: Riktigt rutten idé av Moderaterna att sänka biståndet nu

Visst går det att sänka skatten, trots att staten just nu lånar rekordstora belopp, försäkrade Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson häromdagen. Det finns ju saker att skära ner på, lade hon till, ”vi har exempelvis föreslagit minskat bistånd”.

Det är svårt att tänka sig en sämre tajmad besparing.

Pandemin har slagit hårt mot Sveriges ekonomi. Bnp krympte med 2,9 procent förra året. Vaccineringen går så där, först i höst lär hjulen åter snurra för fullt. Omgångar av distansundervisning medför sannolikt en långsiktig kostnad – för både individ och samhälle.

Ändå är vår ekonomi betydligt mindre hårt drabbad än många av de länder som redan före pandemin var mycket fattigare än Sverige. IMF har beräknat att 2022 kommer pandemin i Europa och USA att ha resulterat i ett bnp-bortfall på 2 respektive 1,5 procent. För Afrika, Latinamerika och Asien – minus Kina och Japan – är siffran 6 procent.

Ja, WHO har till och med engagerat den förre M-ledaren Carl Bildt för att samla in pengar.

Det senaste året beräknas 90 miljoner människor ha kastats ner i extrem fattigdom. Hundratusentals flickor har fått sin skolgång inte bara tillfälligt avbruten, utan permanent avslutad. Livsviktiga vaccinprogram har pausats.

I princip alla internationella organisationer ropar just nu på mer pengar för att hjälpa världens fattigaste: IMF för att stödja hårt skuldsatta utvecklingsländer, Världsbanken till skolor och utbildning, Världshälsoorganisationen (WHO) för att coronavaccinen ska nå till jordens alla hörn (även där det inte finns dollar nog att betala för dem). Ja, WHO har till och med engagerat den förre M-ledaren Carl Bildt för att samla in pengar.

Då tycker hans gamla parti att det är rätt läge att lyfta sitt förslag om att banta det svenska biståndet. Det är faktiskt en riktigt rutten prioritering.