Martin Liby Troein: Tanken på att bomberna skulle falla över Taiwans fredliga lilla experiment – den svindlar

Det brukade sägas att Taiwan är mer kinesiskt än Kina. Kulturrevolutionen slog sönder traditioner och historia på fastlandet. I Taiwan fanns allt kvar.

Som templen. Det blir jag varse när jag anländer med familjen till Tainan på öns södra del. Varje kvarter verkar ha minst ett. I dem samlas unga och gamla – ber gudarna om råd eller tur, hedrar och minns bortgångna släktingar, bränner rökelse.

Det färgstarka tempellivet är ett exempel på traditionell kinesisk kultur. Språket är kinesiska. Liksom dumplingarna, nudlarna och den stinkande tofun. Det kinesiska nyåret är den största högtiden.

Det här är sådant som Peking gärna tar fasta på. För Kommunistpartiet är Taiwan kinesiskt och inget annat, en odiskutabel bit av den stormakt som ska återta sin historiska plats, vilket skapar det ständiga invasionshotet.

Men Taiwan är mer än så.

Förfäderna till den stora majoriteten av befolkningen kommer från fastlandet. Många tog steget över Taiwansundet under 1600-talet i samband med att Mingdynastin föll. Ön var däremot inte någon självklar del av imperiet. I stället var den länge främst ett tillhåll för pirater och motståndare till det efterföljande Qingstyret.

Först 1684 gjorde kejsaren anspråk på Taiwan, egen provinsstatus fick ön 1887. Peking hade aldrig full kontroll.

Vi besöker senare Eluanbi på Taiwans sydspets, vars historia är rätt avslöjande. 1867 gick ett amerikanskt fartyg på grund och hela besättningen dödades av lokalbefolkningen. Washington krävde att Peking skulle ta ansvar för sin ö. Qingdynastin fick bygga en fyr. Och ett fort – för att skydda fyrväktarna från dem som bodde där, som man inte kunde bestämma över och som inte ville veta av dem.

Endast under tre av de senaste 128 åren har Taiwan och fastlandet haft samma styre. Efter att Kina 1895 fått på pälsen av Japan blev ön Tokyos koloni. Någon längtan tillbaka fanns egentligen inte – däremot efter självständighet, eller åtminstone autonomi, från Japan.

Efter andra världskriget återfördes Taiwan ändå till Peking. 1949 tog Chiang Kai-shek sin tillflykt till ön efter förlusten mot kommunisterna i inbördeskriget. Där överlevde nationalistregimen tack vare amerikanskt beskydd.

Endast under tre av de senaste 128 åren har Taiwan och fastlandet haft samma styre.

De japanska avtrycken är av förklarliga skäl betydande, liksom de amerikanska. Många välutbildade taiwaneser, däribland tre av de fyra senaste presidenterna, har examina från universitet i USA. Rollen som knutpunkt i internationella handelsnätverk och de influenser utifrån som detta har medfört har format Taiwan och gett ön dess välstånd.

Te är kanske fortfarande dryck nummer ett (i alla fall om det som serveras med mjölk och tapiokakulor räknas in), men det finns också en särpräglad kaffekultur. Taipeis Yongkang Street utsågs förra året av Time Out Magazine till världens fjärde hippaste gata. Den är minst lika mycket Tokyo och New York som Shanghai. Identitetsmässigt är Taiwan något eget.

Under Chiang Kai-sheks diktatur fick detta aldrig något utrymme. Han var ju överens med kommunisterna om att det fanns ett Kina och att Taiwan var del av det. De var bara oense om vem som skulle styra.

Efter demokratiseringen under 1980- och 90-talet har detta sammansmältna och egna fått blomma ut. I opinionsmätningar i dag identifierar sig runt två tredjedelar av befolkningen som taiwaneser, några få procentenheter som kineser, resten som både och.

Det är väl bäst att passa på, var kanske den vanligaste reaktionen jag fick inför resan till ön tidigare i vintras. Hotet från fastlandet dominerar rubrikerna i internationell press. Under veckorna på ön varnar en amerikansk general för krig inom två år. En respekterad tankesmedja berättar att den genomfört ett krigsspel som visar att Taiwan med USA:s och Japans hjälp skulle stå pall vid en invasion – men att tusentals soldater skulle dö.

Ändå pratar ingen vi träffar om krigshotet. Att inte tänka på det är desto svårare.

Taiwan är en ung demokrati, som brottas med en smärtsam historia och med sina egna problem. Men man gör det genom fria val, fria medier och med en slående öppenhet och tolerans.

I Tainan ordnar airbnb-värdarna en söndagsutflykt till Chimei, ett pampigt museum i klassisk europeisk stil mitt i en storslagen slottspark, uppfört av en lokal magnat. Solen skiner, barnen leker, trendiga unga par tar selfies framför statyerna. Just när vi tar klivet in i museet mullrar stridsflygen genom luften.

Det gör de varje dag i Tainan. Liksom i Hualien på östkusten. Rutinuppdrag? Säkert. Till vardagen hör också att möta kinesiska plan som ger sig in i Taiwans flygförsvarszon. Dagen för utflykten gjordes 28 överträdelser, läser jag på försvarsdepartementets hemsida.

Resan avslutas i Taipei. Mitt i staden finns Chiang Kai-sheks minnessal – en elegant tempelliknande byggnad. Vägen som leder fram har fått namnet ”Democracy boulevard”. Platsen blev efter att den färdigställts 1980 snabbt en samlingspunkt för protester mot nationalistpartiets diktatur. Därinne finns en faktaspäckad utställning om Chiang Kai-shek – men också en om de tusentals människor som dödades och försvann under hans styre.

Taiwan är en ung demokrati, som brottas med en smärtsam historia och med sina egna problem. Men man gör det genom fria val, fria medier och med en slående öppenhet och tolerans. För Xi Jinpings kommunistparti – för vilket det är en trossats att kinesisk historia, kultur och tradition inte kan kombineras med just demokrati – är det särskilt provocerande.

Första dagen på kaninens år strövar jag med familjen genom Daan-parken. Småttingar och pensionärer, Taipeibor och expats trängs. Tanken på att bomberna skulle falla här, att en enväldig man i ett stort land skulle kunna ta sig rätten att göra slut på detta fredliga lilla experiment av frihet – den svindlar.